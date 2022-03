La Bisbal d'Empordà commemora el 700 aniversari del mercat municipal amb visites guiades, exposicions i un gran mural de ceràmica, entre altres activitats. De fet, des del consistori han preparat actes durant tot l'any que s'aniran fent per celebrar l'efemèride. Hi haurà una exposició on es podrà veure les diferents etapes del mercat amb fotografies històriques que s'han recuperat de l'arxiu del Consell Comarcal del Baix Empordà. També hi haurà la proposta 'Cuina de mercat' on establiments de restauració bisbalencs faran cuina en directe de receptes de productes de proximitat en públic. També hi haurà visites guiades a escolars enfocades en l'històric mercat bisbalenc i s'editarà un llibre commemoratiu.

Aquests actes s’han presentat en la roda de premsa de la programació d’activitats commemoratives previstes. L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, el president de la Federació del Comerç de la Bisbal, Francesc Piedra, la directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, Carme Maria Marugan i el cap de l’Àrea de Promoció i Desenvolupament de l’Ajuntament de la Bisbal, Dani Sabater. Les activitats programades comencen aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Mundial i s’allargaran fins al març de l’any vinent. L’acte inaugural, a més de presentar la programació commemorativa del 700 aniversari, oferirà una conferència de l'historiador local Jordi Frigola sobre la importància històrica del mercat de la Bisbal.