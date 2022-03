Begur està elaborant el projecte de construcció d’un Pump Track al municipi. Es tracta d’un circuit de terra i asfalt amb revolts, salts i petits desnivells practicable amb tota classe de vehicles de rodes i sense motor, com ara bicicletes, BMX, patinets, escúters o skates, entre d’altres. El Pump Track s’habilitarà a l’esplanada que hi ha al costat del Mas d’en Pinc i la previsió és que l’obra finalitzi abans de l’estiu. El disseny s’ha encarregat a Manel Vallès, regidor de Joventut: «Portem prop de tres anys treballant en aquest projecte. La pandèmia i la recerca d’una localització ideal per aquest equipament han endarrerit una mica el pla sobre el calendari inicial, però sempre ha estat un projecte que hem tingut sobre la taula i que finalment veurà la llum».

El Pump Track s’ubicarà en una zona habilitada per fer-hi pícnic. «Volem atraure a un públic familiar i que a l’àrea hi convisquin diferents generacions», va explicar el regidor, que va afegir que serà «un espai lúdic i esportiu on passar estones ben divertides». La localització escollida també ha rebut el vistiplau del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, ja que se situarà prop del dipòsit d’aigua existent a la zona i que és utilitzat per abastir als bombers en cas d’incendi.