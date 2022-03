Ramon Morera, propietari del comerç palafrugellenc Moskito Blue, denuncia la impossibilitat de posar el model de persiana que vol (per protegir el seu negoci dels múltiples robatoris que ha patit recentment) a causa de la normativa municipal. El seu establiment ha patit tres furts des del novembre de l’any passat. El primer es va produir a principis de novembre, quan, assegura, se li van endur productes, l’import de la caixa i van trencar-li el vidre de l’aparador. En total, calcula, li van sostreure uns 5.000 euros. El segon furt va tenir lloc a finals de febrer, quan també li van trencar el vidre -que feia poc havia reparat- i se li van endur el mateix. L’últim robatori a la botiga es va produir dimarts d’aquesta setmana. Per sort, diu, aquest cop no li van esmicolar el vidre.

Per protegir l’espai, volia col·locar-hi una reixa de ballesta «que costaria uns 1.300 euros», però la normativa l’obliga a posar-hi una persiana «que en val 5.000». El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament, Jaume Palahí, admet que entén l’enuig, però assegura que «s’ha parlat del cas dins del consistori i que els tècnics insisteixen que hi ha altres fórmules de seguretat». De fet, Morera ja hi té càmeres de videovigilància. Els aparells li han permès saber qui era el lladre reincident: «Ara estic més tranquil perquè acaba d’entrar a presó».