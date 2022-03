La Bisbal d’Empordà commemora el 700 aniversari del mercat municipal amb visites guiades, exposicions i un gran mural de ceràmica, entre d’altres activitats. De fet, des del consistori han preparat actes durant tot l’any que s’aniran fent per celebrar l’efemèride. Hi haurà una exposició on es podrà veure les diferents etapes del mercat amb fotografies històriques que s’han recuperat de l’arxiu del Consell Comarcal del Baix Empordà. També hi haurà la proposta «Cuina de mercat» on establiments de restauració bisbalencs faran cuina en directe de receptes de productes de proximitat en públic. També hi haurà visites guiades a escolars enfocades en l’històric mercat bisbalenc i s’editarà un llibre commemoratiu.

Aquests actes s’ha presentat en roda de premsa la programació d’activitats commemoratives previstes. L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, el president de la Federació del Comerç de la Bisbal, Francesc Piedra, la directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, Carme Maria Marugan i el cap de l’Àrea de Promoció i Desenvolupament de l’Ajuntament de la Bisbal, Dani Sabater. Les activitats programades comencen aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Mundial i s’allargaran fins al març de l’any vinent. L’acte inaugural, a més de presentar la programació commemorativa del 700è aniversari, oferirà una conferència de l’historiador local Jordi Frigola sobre la importància històrica del mercat de la Bisbal. La història L’atorgament del privilegi de celebració d’un mercat els divendres que va fer el rei Jaume II s’emmarca en el context de la fi del comtat d’Empúries. Les contínues baralles territorials entre el comtat i el rei (amb els seus súbdits, com el bisbe de Girona) ocorregudes a partir de 1303 van comportar, entre d’altres coses, la prohibició de celebrar el mercat de Monells el 1313. Un cop finalitzat el conflicte i en el marc de la reorganització del territori, el rei va decidir atorgar el privilegi de mercat a la Bisbal. Cal tenir en compte que la Bisbal era una vila amb importància econòmica per dos motius: perquè era la capital administrativa del Bisbat a l’Empordà i per l’activitat de la seva aljama jueva. El privilegi va ser demanat al rei pel bisbe de Girona, Pere de Rocabertí, que va atorgar llicència per celebrar un mercat setmanal els divendres i va concedir protecció a totes les persones que el concorrerien, durant la seva estada i en la seva anada i tornada. Avui dia, el mercat de la Bisbal compta amb prop d’un centenar de parades distribuïdes en diferents carrers i places de la població. Els marxants de fruites i verdures se situen a les places centrals del nucli antic i els venedors d’equipament de la llar i de productes per a les persones (roba, calçat, complements...) estan ubicats en els carrers que envolten el nucli antic. Set segles després del seu naixement, el mercat dels divendres és tot un actiu econòmic per a la Bisbal: dona impuls al comerç gràcies a la capacitat d’atracció que genera dels pobles veïns i, especialment, a l’estiu, com a referent per a turistes d’un mercat popular en un espai històric.