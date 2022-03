Una veïna de Palamós denuncia que fa anys que paga impostos i multes d’un cotxe que no és seu. Des de l’octubre de l’any 2007 ja ha hagut de desembossar prop de 9.000 euros, uns diners que han aconseguit les administracions a través d’embargaments ja sigui del seu sou, de la renda o directament des d’hisenda. Aquesta situació l’ha fet recórrer a diverses administracions per intentar aclarir què havia succeït però de moment no n’ha obtingut cap resposta clara. El seu objectiu és donar de baixa el vehicle per no pagar més i això per ara, s’ha convertit en una odissea.

La gironina -C.V.D.- en tots aquests anys no ha vist el vehicle en qüestió. No sap ni el color que és, només el model i la marca, ja que figura en els documents on se li reclamen els pagaments. Es tracta d’un BMW de l’any 1995 i del model 740L. Un cotxe que llavors era considerat d’alta gamma.

La palamosina sospita que en tot aquest afer és víctima d’una suplantació d’identitat, fet que ja va denunciar als Mossos d’Esquadra el mateix any 2007.

Va anar a la comissaria de Santa Coloma de Farners després de rebre una trucada de l’ajuntament de Lloret de Mar que li comunicava que tenia pendent un pagament de l’impost de circulació -270 euros anuals- d’un BMW amb matrícula GI6335BJ. La dona llavors va quedar sorpresa amb la notícia perquè figurava que tenia pendent el pagament de l’impost des del 1998, any en el qual ni tenia permís de conduir -se’l va treure el 2000-.

Els Mossos van poder esbrinar qui tenia assegurat el vehicle. Era un veí de Bigues i Riells (Vallès Oriental), el qual va manifestar a la policia que havia adquirit el cotxe en un garatge i que al comprar-lo havia de canviar el nom però mai ho va arribar a fer.

Malgrat haver denunciat el cas als Mossos i les seves sospites que s’havien apropiat de la seva identitat, la veïna de Palamós mai més ha sabut res de l’evolució del cas però li han seguit arribant embargaments. Finalment ha optat perquè un procurador esbrini en quin estat es troba als jutjats.

D’altra banda, sobre la possible suplantació de la seva identitat, el dia que va denunciar els fets va donar nom d’un home que coneixia una amiga seva amb qui compartia pis i tem que fos qui li va agafar el seu DNI -el va perdre aquella època-. Unes dades personals que podria haver utilitzat per fer-se passar per ella i carregar-li l’impost del vehicle. Aquest home es dedicava, segons ella, a la compravenda de vehicles.

Des de la denúncia i fins ara ja porta prop de 9.000 euros embargats per un cotxe que no és seu: diners relacionats amb l’impost de circulació i sancions, com per exemple de radars. L’afectada mai ha rebut cap carta a casa seva on se li girin els rebuts o les multes sinó que el que rep són per exemple, informes dels embargaments fets des del Consell Comarcal de la Selva o des d’Hisenda.

Cotxe abandonat

La història va viure un gir el 2011 quan va rebre l’avís de la Policia Local de Bigues i Riells on se li notificava que el BMW estava abandonat en un carrer de la població. Li van demanar si el podien portar a desballestar i ella els va dir que sí i també els va enviar un correu on els ho demanava per així oblidar-se de tot.

Quan creia que ja havia vist el final dels seus problemes, l’any 2015 va tornar a rebre una nova notificació d’embargament per aquest cotxe. Això significava que el vehicle no estava donat de baixa i a partir d’aquí juntament amb la seva parella han reclamat a l’ajuntament de Lloret i la Direcció General de Trànsit (DGT) que els donin de baixa el vehicle, però des de Trànsit no els ho han pogut fer perquè «ara el vehicle no se sap on és», asseguren. Preveuen portar el cas al contenciós.

La parella també s’ha adreçat a la Policia Local de Bigues i Riells, on asseguren que no tenen els expedients d’aquells anys i afirmen que els ajudaran malgrat que l’empres amb la que treballaven per desballestar els vehicles ja no existeix i això ho dificulta. Des del cos policial, els emplacen a una reunió amb tota la informació possible que els puguin aportar per ajudar-los. Per la seva part, l’ajuntament de Lloret assegura que C.V.D és la titular del vehicle segons els seus arxius. En cas que aconsegueix donar de baixa el vehicle abans de finals d’any l’emplacen a presentar una instància demanant la devolució dels trimestres que no s’hagin iniciat de l’exercici 2022.