Una quarantena d’empreses del Baix Empordà han aconseguit generar 1,8 milions d’euros a través del networking. Es tracta d’empresaris que entre ells es passen contactes i que es reuneixen per tal de generar línies de negocis.

Són empreses de diferents sectors que es recomanen entre elles i d’aquesta manera creen sinergies entre totes. La membre i portaveu d’Empatia –nom que ha adoptat la iniciativa-, Andrea González, va explicar que aplicant aquest mètode, aconsegueixen visibilitat i guanyen «la credibilitat i reputació que reverteix en creixement dels nostres negocis». En aquest sentit, González va remarcar que l’increment de facturació pot arribar al 50% en alguns casos.

Al Business Network International (BNI) Empatia del Baix Empordà actualment hi ha vinculades fins a 48 empreses en total. Entre elles es recomanen als clients quan un té una necessitat determinada. Això, expliquen, és gràcies al fet que a dins de l’entitat hi ha empreses de tot tipus, des de constructors, passant per industrials, fins a quiropràctics o escoles de reforç extraescolars, entre altres.

La membre i portaveu de l’entitat, Andrea González, va explicar que «estan molt contents» i va assenyalar que també els ha servit per «superar la pandèmia».

«Et sents més acompanyat i saps que les possibilitats de fer negoci es multipliquen, perquè hi ha un teixit empresarial que té en compte», va afegir González.

Punt de trobada d’empresaris

Cada grup del Business Network International està basat «per relació de confiança» i tenen establert que només hi hagi una empresa per activitat.

Setmanalment, es troben tots els empresaris del grup i s’expliquen les referències que s’han pogut passar i els negocis que s’han tancat.

«Tens una xarxa de professionals al teu voltant i, per tant, una quantitat de clients potencials molt gran. Els qui entren nous els preocupa poder recomanar, però al final surt sol», va concloure Fernández.