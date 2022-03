El Consell de Participació Ciutadana de Serveis de Salut Integrants Baix Empordà es va renovar el mes de gener amb nou membres que el representeran a les reunions que es fan periòdicament, quatre durant l’any. El Consell és un espai estable de participació, constituït al juliol del 2019, on es fan processos de consulta i deliberació de temes relacionats amb la salut i dels serveis que ofereix SSIBE. Es tracta d’un mecanisme més d’opinió i escolta activa de la ciutadania i usuaris.

En salut, la participació de les persones millora de la qualitat assistencial i de les experiències dels pacients quant a l’atenció rebuda. De la participació i implicació de les persones usuàries se n’extreuen punts de millora, tal i com apunta Lola Bosch, cap d’atenció al ciutadà i comunicació manifestant que «ens hem d’acostumar a asseure’ns a la mateixa taula, professionals, usuaris i familiars per poder parlar de com ha estat la seva experiència i quins són els aspectes més rellevants ». Anteriorment al Consell de Participació, ja existien accions participatives com ho són les enquestes de satisfacció i ara és un pas endavant en el desenvolupament de l’experiència del pacient i en la necessitat de conèixer i incorporar la mirada de la ciutadania i pacients. Gloria Prim, membre del Consell afegeix que «ens permet tenir una visió dels serveis i del seu funcionament intern; apropant-nos a aspectes que d'altra manera no hi tindriem accés».

Està constituït per 12 persones: 6 de Consells de Salut o de participació ciutadana; representants del voluntariat; representants d’associacions de pacients; i les altres 6 són professionals de SSIBE (Gerència, Qualitat, Atenció al ciutadà, representant del Comitè d’Ètica i professionals).