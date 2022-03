Nuri Geli (mestra de la llar d’infants durant més de trenta anys), Escoles Velles o Vall d’Aro. Aquestes són les tres opcions que es posaran a votació per escollir el nom del nou equipament sociocultural de Castell d’Aro, que servirà com a hotel d’entitats i sala cultural polivalent. Per tal d’escollir el nom, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha impulsat un procés de participació ciutadana on també es podran votar els noms per a la seva sala polivalent: de nou Nuri Geli (si fos escollida en les dues votacions s’utilitzaria en el més votat); Mossèn Agustí (1922-2013, rector de la vila prop de 40 anys i gran dinamitzar de la festivitat de Sant Isidre i del Pessebre Vivent); Joan Cama i Dausà (primer alcalde republicà del municipi, que va retolar els carrers en català i fou empresonat després de la Guerra Civil); i Font del Ferro (un dels punts emblemàtics de la Ruta de de les Fonts).

El consistori preveu estrenar enguany aquest nou equipament, que no només donarà servei a Castell d’Aro sinó que també n’oferirà al conjunt del municipi. L’espai s’ha gestat a partir d’un extens procés de participació ciutadana, tant en la definició del seu programa funcional com en el reglament de funcionament. Seguint aquest plantejament, ara el consistori també proposa que tant el nom de l’equipament com de la seva sala principal siguin escollits també per votació popular. Així doncs, des del 14 de març al 24 d’abril d’aquest 2022, les persones majors de 14 anys i empadronades al municipi abans de 30 de setembre de 2021 poden votar quines són les seves preferències.