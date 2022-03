Un grup de joves va protagonitzar una baralla que va acabar amb un noi apallissat a Palamós. L’agressió que va tenir lloc la matinada de diumenge, segons testimonis, va ser dirigida contra la víctima que va rebre puntades de peu al cap i fins i tot, l’haurien fet caure escales avall de l’aparcament de platja Gran. Malgrat l’aparatositat de les ferides, estava ensangonat sobretot de la zona del cap, el noi va acabar amb ferides de poca gravetat. Va ingressar a l’hospital de Palamós i al cap de poques hores ja en va poder sortir.

La Policia Local va assistir aquesta baralla i en arribar-hi els agents es van trobar que la vintena d’implicats ja s’havien dispersat i que hi havia un grup de persones ajudant la víctima. El jove, de 21 anys i nacionalitat colombiana, estava al terra i el van ajudar.

El motiu de l’agressió per ara es desconeix i el cas ha passat a mans de la Unitat d’Investigació dels Mossos de la Bisbal d’Empordà. Alguns dels testimonis van aportar dades a la policia que poden conduir a algun dels implicats en la pallissa, fet que s’està investigant i per tant, podria permetre fer algunes detencions. La zona on va tenir lloc l’agressió concentra «botellons» durant el cap de setmana, els implicats s’apunta que anaven beguts en el moment dels fets.