Palamós ha aprovat inicialment el projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la platja. L’actuació d’aquest projecte abasta una superfície global de 8.057,57 metres quadrats, dels quals 7.278,81 metres quadrats se situen al municipi de Palamós, i 778,76 metres quadrats al de Calonge i Sant Antoni, aquests darrers ubicats en l’àmbit del projecte on coincideixen els dos termes municipals. Per aquest motiu és previst que abans d’iniciar la licitació de l’obra, se signi un conveni entre els dos ajuntaments on s’especifiquin les aportacions de cada municipi en el projecte.

Concretament, aquesta intervenció urbanística abasta concretament els trams dels carrers López Puigcerver i Riera Aubi entre carrer del Mar i carrer Aragó, i els carrers Nàpols, Rosselló, Aragó i Mar, entre passeig del Mar i carrer President Francesc Macià. L’Ajuntament de Palamós té la intenció que els dos municipis aprovin definitivament el projecte abans de l’estiu per tal de licitar les obres immediatament després, i poder començar-les a la tardor. El projecte proposa l’arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l’accessibilitat a la via pública. També permet la realització d’una xarxa separativa de clavegueram que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses. A més, està previst substituir les lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d’arbrat, parterres i mobiliari públic, les canonades de la xarxa d’aigua potable i l’obra civil necessària per a poder implantar la fibra òptica i millorar les xarxes d’electricitat i telefonia. L’arranjament d’aquest àmbit inclou la pacificació de la circulació de vehicles als carrers Nàpols i Rosselló, amb carrers per a vianants en plataforma única, i la implantació d’un carril bici al carrer Nàpols, tal com ja s’ha fet en altres trams d’aquest mateix vial. També inclou la pavimentació de la vorera sud del carrer Riera d’Aubi; i l’eixamplament de la vorera est del carrer del Mar, on coincideix amb el terme municipal de Calonge i Sant Antoni. I s’aixamplaran les voreres del carrer López Puigcerver provocant l’eliminació d’una de les files d’aparcament; en tot l’àmbit es conservaran prop de 90 llocs d’estacionament dels 130 actuals. Aquesta reforma té un pressupost global d’uns 1.678.000 euros, i compta amb una aportació de 250.000 euros atorgada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024. El pressupost es complementarà amb les aportacions dels veïns, mitjançant contribucions especials (587.348 euros); de l’Ajuntament de Palamós (730.671 euros), i de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (110.118 euros).