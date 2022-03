L’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Empordà estan duent a terme actuacions a la deixalleria de Pals. En concret, s’està informatitzant el sistema d’entrada amb l’objectiu de poder tenir un major control d’accés i que la quantitat de residus abocats no superi els límits establerts al reglament de la deixalleria municipal.

Per fer-ho, s’està instal·lant un sistema de targetes lectores que identificaran si qui entra és un particular o una empresa. Pel que fa als particulars, quan s’hagi fet l’aportació -sense superar els límits definits-, s’obriran les noves barreres i es podrà sortir. En el cas que de les empreses, caldrà passar per la bàscula tant a l’entrar com al sortir, s’aplicarà la tarifa per generar el rebut i, posteriorment, ja s’obrirà la segona barrera per poder marxar.

Les noves targetes d’accés ja es poden recollir a la mateixa deixalleria, de dimarts a dissabte de 9.15 a 13 h i de 15 a 18 hores. Per recollir-la cal presentar l’últim rebut de les escombraries per comprovar que tot és correcte. De moment, l’Ajuntament i el Consell Comarcal no activaran encara el sistema i deixaran unes setmanes perquè tothom vagi recollint la seva targeta d’accés. Quan s’anunciï, en el termini aproximat d’un mes i mig, s’activarà el nou sistema i ja només es podrà accedir amb el lector de targetes.

L'Ajuntament recorda que si es fan abocaments de residus en zones no habilitades s’aplicaran les sancions regulades per l’ordenança de civisme i convivència ciutadana, la qual es pot consultar en la documentació adjunta a aquesta notícia.