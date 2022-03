Un grup de quatre lladres va robar la caixa automàtica d'un bar de Palamós el dilluns de matinada.

Els quatre individus van accedir al local de l'avinguda Catalunya serrant els barrots de ferro d'una finestra.

Un cop a dins van anar directament al botí que volien: la caixa automàtica del bar.

Aquest tipus de caixa registradora, anomenada "cash keeper" està essent un dels botins més buscats darrerament per lladres en locals de restauració i botigues. Ja que hi sol haver a dins sempre algun canvi i força diners si no s'han portat al banc. En aquest cas de Palamós, no hi havia gaires diners, apunten fonts del cas.

Robatori exprés: en dos minuts

El robatori va tenir lloc la matinada de dilluns i a lloc s'hi va desplaçar la Policia Local i Mossos d'Esquadra. Un veí va veure els lladres sortir de local, n'eren quatre i a banda, les càmeres de vigilància van captar el robatori.

Els quatre homes anaven vestits de fosc, tapats de la cara i fins i tot, un d'ells duia mitjons al cim de les sabates per no deixar rastre. El robatori, com passa en aquests casos va ser exprés: en dos minuts ho van tenir fet i van fugir.

Els Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà estan investigant el robatori i busquen els autors dels fets. Els darrers mesos aquest tipus de robatori s'ha produït en diversos punts de la província i amb modus operandi molt similar.