L’aparcament de sauló de la platja Gran de Palamós restarà tancat tot el mes de març per fer tasques d’adequació abans de l’1 d’abril, quan hi ha el canvi de gestió. S’hi farà un giratori provisional al final de l’àrea, es marcaran els aparcaments amb línies i s’afegirà sauló per deixar el terreny llis.