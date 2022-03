El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació invertirà gairebé 14 milions d’euros a modernitzar dos sistemes de regadiu al Baix Empordà. En concret, està previst millorar la xarxa de distribució de la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals, amb una inversió de 7.271.074,24 euros (IVA no inclòs) i condicionar la del Rec d’Albons, amb un pressupost de 6.885.620,08 euros (IVA no inclòs). Ahir els regants d’aquests dos municipis van mantenir una reunió amb respresentants del Govern.

L’actuació es farà emmarcada en la Fase II del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern estatal. Aquesta fase preveu invertir 59.532.608 euros per modernitzar diferents sistemes de regadiu de Catalunya, que se sumen als 9 milions de la primera fase.

A la reunió hi van assitir el president de la Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero; el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín Gómez; el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon Vives i representants de les comunitats de regants preseleccionades a Catalunya.

A part de les dues localitats empordaneses, el pla preveu modernitzar de forma integral les comunitats de regants de Vincament-Vilaró, Litera-Persio, Serós, Litera-Vincament i Serrabrisa Montfret, als termes municipals d’Aitona i Serós, amb un pressupost de 17.115.253 euros (IVA no inclòs). I també es contempa actualitzar el regadiu ecosistèmic, la creació d’una infraestructura verda, la recuperació patrimonial dels Canals d’Urgell i la regulació dinàmica dels canals per a la Comunitat General de Regants dels Canals D’Urgell amb un pressupost de 28.260.660 euros (IVA no inclòs).

A la reunió d’ahir, Francisco Rodríguez Mulero va posat èmfasi que «cal avançar cap a un regadiu intel·ligent, de la màxima eficàcia per produir més i millors aliments amb menys recursos, contribuint a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social». Per la seva banda, Rodríguez Mulero va destacar «l’esforç inversor del Govern de Espanya en aquesta matèria a Catalunya» i va recordar que amb les inversions de la Fase II, «està previst assolir una inversió total de 68,54 milions d’euros en modernització de regadius catalans, el 8,5% de la inversió total a Espanya».