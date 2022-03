La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre ha lliurat a Martí Sabrià i Deulofeu el seu màxim distintiu, el Timó d’Or, com a reconeixement per la seva trajectòria. Sabrià ha estat gerent del Grup Costa Brava Centre durant més de quaranta anys fins a la seva jubilació el desembre del 2020. Durant l’entrega del guardó, que es va fer dilluns a Gualta, Sabrià va dir que «ha arribat el moment de deixar pas i ho he fet amb molt de gust i tranquil·litat perquè deixo l’equip a gent que hi porta molts anys, gent compromesa amb el projecte». Sabrià també ha estat gerent d’entitats com la Costa Brava Verd Hotels, la Cuina de l’Empordanet o l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, entre d’altres, des de les que ha promogut diverses iniciatives.