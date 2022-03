Els temporals de mar dels darrers dies han acumulat plàstics a les platges del Parc Natural de les Illes Medes i el Montgrí on s'ha organitzat una jornada de neteja per dissabte vinent per part de Salvem la Platja de Pals.

