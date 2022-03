L’Hospital de Palamós ha començat a permetre l’assistència d’un acompanyant als parts per cesària aquest 2022. Només es pot accedir als part programats i no als que es facin amb caràcter d’urgència. Des del mes de gener, s’han practicat un total de 10 cesàries acompanyades.

Un d’aquests casos és el de la Mia, que va néixer aquest dilluns dia 21 de març per cesària programada i acompanyada pel seu pare. La mare, Meritxell Garriga, detalla: «Vens preparat, perquè saps que és una cesària programada. En el meu cas, que és la segona cesària, poder viure el moment del naixement de la teva filla, tots dos junts, amb la persona que estimes, ha estat molt bonic».

Chema Marqueta, director de la Unitat d’Infància i Dona de l’Hospital de Palamós, assenyala que «el projecte neix de la convicció que el naixement d’un nadó és una experiència única que s’ha de poder compartir i viure».

Per aconseguir-ho, s’ha hagut de replantejar tot el circuit intern. Una de les causes és que l’Hospital de Palamós no disposa de quiròfan obstètric, com sí que tenen altres hospitals de referència de Girona o Barcelona on les cesàries acompanyades són una realitat des de fa temps.

Un cop realitzada la intervenció, la mare i l’acompanyant tornen a traslladar-se a la sala de parts, on s’hi realitza tota la recuperació, un espai més tranquil, amable i adaptat a futures necessitats de la nova família

La humanització del part

L’acompanyament durant les cesàries és un pas més cap a la humanització del procés de naixement, un dels projectes transversals i que fa ja anys que s’està duent a terme a la sala de parts de l’hospital.

Segons informen fonts de l’Hospital de Palamós, aquest fa anys que aposta per atendre les necessitats actuals de les dones i els seus drets com a futures mares. «Es treballa per aconseguir un part el més natural possible i reduir la instrumentalització durant el naixement», expliquen. Així, per exemple, les episiotomies s’han reduït fins al 7,6% el 2021 o el part vaginal després de cesària en anteriors parts està per sobre el 60%.

La setmana passada, el 13 de març, la Mireia Bas va ser mare de la Paula amb part natural. «Va ser tot molt natural, com si parís al camp, com les dones d’abans amb una llevadora i prou». En aquest sentit, destaca que « vaig poder estar com em venia de gust. Si les persones que t'estan atenent et donen confiança i benestar, tot és més positiu i fa que sigui un part millor». També es dona suport a la lactància materna i es fomentael pell amb pell i el contacte amb la mare. A Palamós, prop del 60% de les mares estan alletant el seu nadó abans de 30 minuts de donar llum.