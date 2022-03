La Junta d'Herències de la Generalitat de Catalunya ha acordat repartir entre els departaments de Drets Socials i Cultura un milió d'euros que prové de l'herència intestada dels germans Anlló de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Aquesta herència és pràcticament la meitat de totes les intestades que hi havia en tot Catalunya durant el 2021. La Junta d'Herències ha acordat que el repartiment sigui d'un 60% per a Drets Socials i un 40% per a Cultura. A més, aquests diners s'hauran de destinar a subvencions públiques per a entitats o establiments socials i entitats culturals. El Govern també afegeix que prioritàriament haurien de ser per a entitats vinculades a Sant Feliu de Guíxols, tal com marca la normativa.

La Generalitat és la responsable de gestionar les herències de persones que estan empadronades a Catalunya i que s'han mort sense fer testament i que no tenen hereus o familiars de fins a quart grau de consanguinitat. El patrimoni que es queda el Govern es destina a motius socials, culturals o bé sanitaris. De fet, el 2020 es va decidir que es destinarien tots els diners d'herències sense testament al sistema sanitari a causa de la pandèmia. A més, els habitatges que provenen d'herències intestades se cedeixen a l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè aquesta en faci la gestió social més adient. De moment s'està tramitant l'adscripció de 32 habitatges en diferents punts de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols s'està tramitant l'adscripció d'un edifici que permetrà tenir 20 pisos per a lloguer social.