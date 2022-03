Sant Feliu de Guíxols rebrà 1 milió d’euros més de l’herència intestada dels germans Anlló, que van morir sense testament ara fa 20 anys deixant un extens patrimoni sense hereus. La Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya ha acordat que els departaments de Drets Socials i Cultura siguin els receptors d’aquest import i l’adjudiquin en un percentatge del 60% i el 40%, respectivament. L’import es destinarà a tres projectes culturals i socials al municipi: la construcció del nou Museu Thyssen, l’ampliació prevista de l’Asil Surís i la instal·lació d’un ascensor al Casino dels Nois, construït el 1888.

Aquesta inversió es podrà tirar endavant gràcies a l’acord de distribució parcial al que l’Ajuntament va arribar el 2017 amb la direcció de Patrimoni de la Generalitat i que ara es materialitza. El procediment habitual marca que els fons d’un patrimoni sense hereus s’inverteixen al municipi del difunt -sempre en un projecte assistencial, cultural o social- un cop s’ha liquidat tot patrimoni. En aquest cas, s’avança per la demora del procés que s’ha prolongat tant en el temps.

Fa dues dècades, en el moment de la defunció, es va calcular que el patrimoni dels Anlló equivalia a un valor total aproximat de 12 milions d’euros. Amb el pas del temps, les propietats s’han anat subhastant i liquidant. En aquesta línia, l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, va afirmar que el consistori calcula que «queda 1 milió d’euros més per repartir».

Aquest milió provindrà de la venda d’un dels tres hotels propietat dels Anlló que encara resten pendents a subhastar: l’antic Rex II, ubicat al carrer Maragall. Pel que fa als altres dos, l’antic Regente i l’Hotel Mediterraneo està previst que es destinin a habitatges socials. Per fer-ho possible, l’Ajuntament de Sant Feliu va fer una modificació al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per permetre que els edificis de volum disconforme -com és el cas d’aquest dos que tenen més plantes d’alçada de les permeses- puguin mantenir-se en peu si es destinen a habitatge públic.

En concret, el Regente, ubicat al carrer de la Creu, s’habilitarà i gestionarà des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i del Mediterraneo, al carrer Penitència, se’n farà càrrec l’Ajuntament a través de la Fundació de l’Asil Surís. Aquest últim s’havia tret a subhasta el 2014 amb un preu de sortida de 477.000 euros, però ningú va optar a la compra.

La Generalitat ho gestiona

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va passar a ser la responsable de gestionar aquesta herència, tal com marca la llei, després que no apareguessin familiars de fins a quart grau de consanguinitat que poguessin reclamar-la.

Les primeres subhastes no es van activar fins al 2011, nou anys després de la defunció dels germans, amb un llegat devaluat per la crisi immobiliària i el pas del temps. La joia de la corona d’aquest extens patrimoni era l’antic hotel Panorama, que es va vendre a una societat gironina per 1,86 milions d’euros el 2017.