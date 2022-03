El dia 22 de setembre de l’any passat, set minuts abans de dos quatre de tres de la tarda, un cotxe de paisà de la Policia Local de Palamós circulava per l’autovia C-31 en direcció Girona i va acabar amb una multa per excés de velocitat quan passava per Castell d’Aro. Anava a 111 quilòmetres per hora en un tram on de 80. La sanció imposada pel Servei Català de Trànsit (SCT) que inicialment era de 300 euros s’ha triplicat perquè es desconeix qui conduïa el vehicle, així ho denuncien els delegats sindicals que demanen més explicacions a l’ajuntament a qui acusen de no haver fet una investigació «seriosa».

El vehicle policial camuflat és un Renault Megane de color blanc i, a banda de no saber-se qui el conduïa, es desconeix també cap on anava. El cap de la Policia Local, l’inspector Josep de Monteys ha fet un informe a petició dels sindicats on indica que malgrat el requeriment del Servei Català de Trànsit (SCT) per identificar el possible conductor no s’ha pogut acreditar qui era. Explica que l’aplicació que utilitzen per deixar constàncies de les actuacions (DRAG) només hi consten els vehicles logotipats ja que «no dona d’alta vehicles sinó d’alta serveis que es fan amb els vehicles» i en aquest cas, si el camuflat no fa una actuació concreta no hi consta. D’altra banda, també diu que s’ha mirat les càmeres de seguretat i parlat amb el torn de treball d’aquell dia i que el resultat és que no consta res en l’aplicació DRAG. A banda, diu que les càmeres ja tenien les imatges esborrades perquè només hi consten les d’un mes i d’altra banda explica els agents de servei i els comandaments «no poden recordar (...) si aquell dia havien agafat el vehicle per algun servei puntual». Pel que fa als serveis d’aquella tarda n’hi va haver un a requeriment dels Bombers, però això va ser cap a dos quarts de quatre de la tarda, per tant més tard que la sanció per excés de velocitat, denuncien els sindicats.

Denúncia sindical

Aquest cas s’ha conegut després que els delegats del cos a la Junta de Personal entressin un escrit al registre municipal demanant informació a l’ajuntament. Un d’ells és Miquel Àngel García que assegura que el consistori no ha investigat prou el tema i de fet, denuncia que no s’ha obert cap expedient al respecte i recorda que el fet de no informar significa haver d’abonar 900 euros «que pagaran els ciutadans». A banda els sindicats temen que el vehicle hagués sortit del terme per alguna finalitat particular. Per tot això, reclamen en una nova entrada a registre que «s’ordeni l’obertura immediata d’una investigació seriosa que facilitat la identificació de l’infractor» i que si no s’ha fet «un informe dels agents i comandaments que estaven de servei» aquell dia.

El regidor de Seguretat de Palamós Alfons Bartolomé afirma que els sindicats saben «al 100% segur qui va ser que ho denunciïn amb proves reals» i afirma que ells donen el tema per tancat perquè s’ha fet l’informe, preguntat a les persones que treballaven i, tot i això, no s’ha pogut identificar. També subratlla que tot va passar fa més de mig any. Amb tot, diu que no els agrada que un cotxe policial sigui multat i per evitar que torni a passar s’ha pres mesures i ara «s’anota tot el què es fa amb aquest vehicle i la resta».