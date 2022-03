L’Ajuntament de Palamós va aprovar aquest dijous 24 de març el procés de licitació del projecte de reforma integral de la deixalleria municipal de Palamós, per tal d’adjudicar les obres en el termini aproximat d’un mes i poder començar la seva execució durant el proper mes de juny.

La reforma integral de la deixalleria de Palamós, ubicada al carrer de Rafael Savalls (polígon industrial de Sant Joan), és necessària perquè l’equipament amb 22 anys d’antiguitat ha quedat obsolet en alguns aspectes vinculats al tractament i reciclatge de residus, i que actualment no cobreix les necessitats d’un municipi que en aquests anys ha anat incrementant la seva població, fins als més de 18.000 habitants (i una estacional de 40.000) i amb un conjunt de més d’11.000 habitatges.

Aquest projecte permetrà la remodelació, actualització i ampliació d’aquest equipament, que creixerà ara amb més de 1.200 metres quadrats, resultant de la suma del terreny de propietat municipal situat al costat de l’actual deixalleria, i que ara s’utilitza per a l’emmagatzematge de material de la Brigada Municipal.

Les obres s’iniciaran precisament per l’actuació prevista en aquesta parcel·la, on es durà a terme la primera fase. Un cop finalitzada la intervenció, aquest espai farà les funcions de deixalleria mentre s’actua en l’àmbit que en l’actualitat ocupa aquest equipament. L’objectiu d’aquestes dues fases és el de mantenir sempre obert el servei durant els sis mesos d’obres que es preveu en el període d’execució.

La nova deixalleria tindrà una superfície de 3.139 metres quadrats i comptarà amb un moll de càrrega, un magatzem cobert i un altre per a residus perillosos, així com una sala polivalent on poder fer activitats pedagògiques adreçades a la ciutadania i fer difusió de la gestió de residus i el seu tractament. A banda s’instal·larà una bàscula, i s’ubicaran noves caixes d’emmagatzematge amb una major capacitat.

El projecte rebrà la totalitat de la subvenció que el municipi va sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a l’execució d’aquestes obres i el seu posterior equipament. Es tracta d’un total de 404.626 euros, un 69% del pressupost global, que se sumen ara als 180.000 euros (31%) que l’Ajuntament de Palamós assumeix dels seus recursos propis per a la realització d’aquestes obres, i amb els quals es complementa la totalitat del finançament necessari per a l’execució de la reforma integral de la deixalleria i l’adquisició de nou equipament, que és de 584.626 euros.