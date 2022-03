Després de la impossibilitat de celebrar-lo l’any 2021 i del canvi de dates d’enguany, Platja d’Aro recupera la celebració del Carnaval, des d’avui fins al 6 d’abril. En la seva 44a edició, s’han programat una quinzena d’activitats amb el carrer com a escenari de la festa. La principal novetat és l’estrena de la Plaça dels Estanys com a escenari de les activitats col·lectives de les colles carnavalesques locals i del lliurament de premis de la Gran Rua. També destaca el triumvirat de les Reines de Carnaval de la Colla No Me’n Recordo, il·lustrades en el cartell promocional per l’artista Carmela Maracas. Avui es fa el Dinar de Colles de Carnaval, a les 14 h a la Plaça dels Estanys i, tot seguit, la Presentació de les Colles Locals amb una actuació còmica o musical de cadascuna i ball amb Disco Móvil.