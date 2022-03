El PSC de Palafrugell presentarà dimarts que ve al Ple municipal una moció per demanar una moratòria d’un any en relació a les ocupacions de via pública de les activitats comercials; per la pandèmia es va fer una modificació de l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública perquè els establiment poguessin ampliar les terrasses i seguir amb l’activitat. Ara, el PSC insta al govern municipal a «reflexionar sobre l’oportunitat de fer canvis en uns moments de forta inestabilitat econòmica», provocats primer per la pandèmia i ara per la invasió de Rússia a Ucraïna. El portaveu socialista, Juli Fernández, demana buscar consens i un equilibri entre les activitats econòmiques i l’ús públic dels espais que puguin fer els ciutadans.