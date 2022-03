El grup d’ecologistes adolescents Polseres Verdes ha reprès aquest cap de setmana l’activitat després de mig any d’aturada a causa de l’impacte de la Covid-19. Des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia, van estar ahir recollint brossa a prop de la zona industrial Bujonis de Sant Feliu de Guíxols. «Hi hem actuat moltes vegades i mai s’acaba la feina», va denunciar Biel Sánchez, un dels impulsors i membres del grup. En aquesta línia, ara treballen amb l’objectiu de fer «alguna activitat preventiva de conscienciació perquè es deixin de fer abocaments».

Mentrestant, les recollides s’organitzen sempre de la mateixa forma: els voluntaris es reuneixen en un punt del municipi i s’organitzen per grups. Cada equip recull un tipus de brossa -sigui plàstics, cigarretes o llaunes, entre d’altres- que van dipositant dins de les bosses que se’ls entreguen a l’inici. Un cop s’acaba l’actuació, es llença tot en els contenidors adients. «També ens acompanya la Brigada Municipal amb un remolc que ens permet carregar les bosses i treure voluminosos», detalla Sánchez.

L’associació ecologista la van crear el 2019 una desena d’alumnes de l’institut de Sant Feliu de Guíxols preocupats per l’entorn. D’aquell grup inicial en queden quatre en actiu, que tenen entre 16 i 17 anys: Gisela Hernández, Nam Addala, Paula Serrano i el mateix Sánchez. L’activista recorda que van participar en un projecte anomenat Plàstic Zero, en què anaven a la platja a recollir mostres de sorra per analitzar-ne la quantitat de microplàstics que contenia. «Vam veure la pila de brutícia que hi havia per tot arreu i vam decidir que s’havia d’actuar», indica. A partir d’aquell moment, van començar a sortir cada tarda, després de l’institut, a recollir brossa pel seu compte. «Era com una extraescolar», explica.

Quan convoquen recollides, fins a cent persones s’uneixen a l’acció. «Abans de la pandèmia arribàvem a 300», assegura l’activista. Les dades que obtenen les comparteixen, com fan altres neteges d’iniciativa popular d’arreu d’Europa, al projecte Let’s Clean Up Europe. L’equip ja treballa en l’organització de la pròxima recollida; la idea és allargar-la amb un dinar i un seguit de conferències i debat sobre medi ambient. També els agradaria ampliar l’àmbit d’actuació i estendre’s fora de Sant Feliu.