Fins a 150 quilos de resdius es van retirar ahir al matí de les platges del Parc Natural del Montgrí. La major part són elements de plàstic que els temporals han arrossegat. La neteja, organitzada per Salvem la Platja de Pals, va comptar amb la participació de 72 persones.

La jornada de neteja es va portar a terme per tal de retirar el més aviat possible els elements per evitar que quedin enterrats a la sorra, es degradin i es converteixin en microplàstics que acabin a la cadena alimentària. A més, en breu les dunes es convertiran en l’indret de cria d’algunes aus.

Actuació a tres platges

Durant la jornada es va actuar a la platja del Grau de Pals, d’on es van retirar 60 quilos; 70 quilos a la Gola del Ter, a Torroell; i 20 quilos a la platja de la Pletera de l’Estartit. La jornada estava oberta a tothom que volgués adherir-s’hi.