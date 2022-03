El Palau Firal de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà) acull aquest dimarts fins a les dues del migdia una jornada de 'Speed Dating'. Hi participen 30 empreses i 251 candidats i estan en joc 134 llocs de feina, un 29% més que en l'edició anterior. Durant la jornada, es realitzaran unes 510 entrevistes ràpides per optar a un dels càrrecs disponibles. Bona part de les ofertes estan vinculades al sector turístic, especialment del sector de la restauració i el sector hoteler i de càmpings com ara cuiners i cambrers, tot i que també hi ha ofertes de feina de jardineria o lampisteria, vigilants de zona blava, personal de neteja o personal de supermercat, entre d'altres.

Les bones dades d'ocupació al municipi fan preveure que la temporada d'estiu serà «complicada» a l'hora de trobar determinats perfils professionals. Per aquest motiu, des de l'organització han decidit avançar la jornada d'entrevistes ràpides per trobar feina. L'objectiu és facilitar la trobada entre empreses que ofereixen llocs de treball i persones que busquen feina, un objectiu que en l'edició anterior va permetre cobrir el 90% de les ofertes de feina. Organitzades per l'Oficina ACTIVA de Promoció Econòmica de Calonge, la Cambra de Comerç de Palamós i el Consell Comarcal del Baix Empordà, les jornades celebren enguany la seva quarta edició.