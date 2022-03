La Beca d’Estudis Històrics President Irla 2022 s’ha atorgat a Josep Pastells Mascort pel seu projecte Josep Mascort. Mestre i diputat republicà. L’objectiu d’aquest estudi és el de rescatar de l’oblit el mestre i polític Josep Mascort, resseguint la seva vida a La Creueta, els anys de formació, l’entrada a la política, l’activitat pública que va desenvolupar abans del triomf de les tropes franquistes, l’etapa a l’exili mexicà i el retorn a Catalunya.

Josep Pastells, net del diputat Josep Mascort, és llicenciat en en Ciències de la Informació per la UAB (1992). Com a periodista, ha treballat i col·laborat en diversos mitjans de comunicació com el Diari de Girona, Ràdio Banyoles, Ràdio Girona, les Gavarres o l’Ara, entre d’altres.

El jurat encarregat d’atorgar el premi ha comptat amb Joan Casamitjana, impulsor de la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols; Enric Pujol, professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i Anna Teixidor, historiadora i periodista.

La beca, convocada per la Fundació Josep Irla amb la col·laboració de la Diputació de Girona, està dotada amb 6.000 euros i té com a objecte l’estudi del pensament, obra i vida de la generació de republicans gironins, de la qual Josep Irla i Bosch, president de la Generalitat a l’exili, i fill de Sant Feliu de Guíxols, n’és la personalitat més destacada.