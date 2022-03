El ple de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) aprovarà inicialment aquest dimarts el projecte per remodelar l'avinguda Juli Garreta, que connecta un extrem de la badia amb el Monestir. Els treballs, que costaran 560.000 euros, permetran ampliar les voreres a banda i banda, eliminar els aparcaments en zona blava i fer més amable l'avinguda (amb jardineres i carrils de circulació en plataforma única). L'alcalde, Carles Motas, subratlla que en els pròxims mesos s'engegarà la «transformació urbanística» de Sant Feliu, que anirà en paral·lel a l'estratègia de convertir-la en Ciutat d'Art. Dilluns vinent, per exemple, començaran l'obra del nou aparcament a tocar l'estació d'autobusos i el mes de maig, la remodelació de tota la plaça del Monestir.

L'avinguda Juli Garreta, que connecta la zona de Rius i Calvet amb la plaça del Monestir, és una de les artèries de la ciutat. El projecte per reformar-la i convertir-la en una avinguda més amable costa 560.000 euros. Aquest vespre, el ple de l'Ajuntament l'aprovarà inicialment. Les obres, un cop se n'hagi acabat la tramitació administrativa, permetran ampliar les voreres que hi ha a banda i banda, eliminar-ne els aparcaments en zona blava i aixecar la calçada. L'avinguda passarà a tenir una plataforma única, cosa que facilitarà que els vehicles (se'n mantindran els dos sentits de circulació) hi passin a menys velocitat.

La remodelació de Juli Garreta és una de les peces que integren tot el paquet de transformacions urbanístiques que ha engegat l'Ajuntament. Moltes d'elles, precisament, concentrades al voltant del Monestir (seu del futur Museu Thyssen). En aquest àmbit, ara fa uns tres mesos va començar la primera fase de les obres per cobrir la riera de Sant Amanç i convertir-la en un carrer. Els treballs, que suposen una inversió de gairebé 1 milió d'euros, ja estan força avançats. Els operaris ja han col·locat molts dels calaixos de formigó que cobreixen el curs de la riera, i damunt els quals es posarà el paviment.

Al maig, la plaça del Monestir

També a la zona, aquest maig l'Ajuntament engegarà tota la reforma de la plaça del Monestir. Les obres costaran més d'1,6 milions d'euros. Aquí, tot l'espai que ara és de terra se substituirà per paviment, es refarà l'enjardinament i també es donarà més rellevància a l'arc de Sant Benet (situat just davant l'edifici). L'alcalde calcula que les obres duraran uns sis mesos, si bé es poden allargar fins als vuit. Segons explica Carles Motas, com que es farà una intervenció arqueològica al voltant de l'arc de Sant Benet, si es descobreixen restes que cal preservar o estudiar, això pot fer endarrerir els terminis dels treballs. Les obres al voltant del Monestir seran el preludi de la futura reforma que es farà a l'edifici per acollir el Museu Thyssen. Motas subratlla que tota aquesta «transformació urbanística» s'emmarca dins el projecte «de transformació cultural» que vol convertir Sant Feliu de Guíxols en Ciutat d'Art. També, vinculada a certàmens com el Porta Ferrada.

Nova mobilitat

«Volem convertir-nos en referència de cultura, art i urbanisme», destaca l'alcalde. I això, de retruc, també es lliga amb projectes centrats a impulsar una mobilitat més amable. Precisament, dilluns de la setmana vinent Sant Feliu de Guíxols començarà les obres per construir un nou aparcament modular de gairebé 200 places al costat de l'estació d'autobusos. Els treballs suposen una inversió de 2,6 milions d'euros.