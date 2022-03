El port de Palamós acollirà, del 7 al 10 d’abril, l’estada de dos vaixells emblemàtics que formen part de la flota dels velers històrics i del patrimoni marítim de la mediterrània.

Es tracta del galió Andalucía i el pailebot Pascual Flores, gestionats per la Fundación Nao Victoria, que amb aquesta estada a Palamós realitzaran la seva primera visita a un port del litoral gironí. Es tracta d’una escala que fan els dos velers, aprofitant la navegació que aquests dies fan rumb a Sète, on participaran en el festival marítim que organitza aquesta ciutat francesa.

Un veler de les expedicions marítimes

El galió Andalucía, propietat de la Fundación Nao Victoria, és la rèplica dels vaixells espanyols dels segles XVI al XVII utilitzats en les expedicions marítimes de descoberta i de comerç interoceànic entre Espanya, Amèrica i Filipines, les anomenades “flotes d’Índies”. Es tracta d’un navili de fusta construït en un acurat rigor històric, amb 55 metres d’eslora, sis cobertes i gairebé mil metres quadrats de superfície vèlica. El galió Andalucía ha navegat més de 55.000 milles nàutiques per oceans i mars de tot el món.

Durant les visites que es realitzaran la setmana vinent a aquest vaixell, el públic participant podrà recórrer les seves cobertes i conèixer els detalls del seu equipament, així com saber com era la vida a bord i quina és la seva història.

Exemple del cabotatge d’inicis dels anys XX

El pailebot Pascual Flores va ser construït l’any 1917, és germà del Santa Eulàlia (ex Carmen Flores), i es va dedicar al cabotatge, amb el transport de mercaderies entre la costa mediterrània i la d’Àfrica. L’any 1999 va ser adquirit per lAajuntament del municipi alacantí de Torrevella, actual propietari, que el va restaurar sis anys més tard. La gestió d’aquest vaixell, ambaixador de Torrevella, és a càrrec de la Fundación Nao Victoria.

El Pascual Flores compta amb tres pals i té una eslora de prop de 35 metres. Aquest pailebot desplaça 210 tones i està dotat d’un total de 10 veles, que sumen un global de més de 400 metres quadrats de superfície vèlica.

Visites als vaixells

Durant la seva escala al port palamosí, els dos vaixells s’obriran al públic per a poder ser visitats. El dijous 7 i el divendres 8 d’abril, es realitzaran visites gratuïtes adreçades als alumnes de totes les escoles de primària del municipi, en unes jornades que organitza l’Ajuntament de Palamós i el Museu de la Pesca, amb l’objectiu de fomentar el patrimoni marítim entre els joves estudiants.

Amb aquesta proposta els alumnes participants, prop de 800 durant els dos dies, podran conèixer l’interior dels dos vaixells, així com les seves característiques més importants que els explicaran els membres de la seva tripulació.

El cap de setmana la visita al del galió Andalucía, i el pailebot Pascual Flores (aquest darrer en els períodes que no faci navegacions pel litoral palamosí) s’obriran a tot el públic interessat. D’aquesta manera el dissabte 9 i el diumenge 10 els vaixells seran visitables de les 10 a les 20 h, de manera ininterrompuda.

Navegacions pel litoral palamosí amb el Pascual Flores

Les navegacions previstes pel litoral del municipi amb el pailebot, es programaran dijous i divendres de 17 a 20 h; i dissabte i diumenge entre les 11 i les 14 h i les 17 i les 20 h, sempre que es puguin organitzar grups de com a mínim 10 persones. La durada d’aquestes sortides serà aproximadament d’unes tres hores.

El preu per a poder fer la visita a cadascun dels vaixells, serà de 7 euros per a les persones més grans de 10 anys; de 4 euros per als menors d’aquesta edat, mentre que per als infants de 0 a 5 anys serà gratuït. S’estableix també un preu unitari de 18 euros per a les famílies (2 adults i fins a 3 infants de 0 a 10 anys). Amb l’adquisició d’aquests tiquets s’inclou l’entrada gratuïta al Museu de la Pesca.

Els tiquets per a poder realitzar les navegacions del cap de setmana en el Pascual Flores tenen un cost de 25 euros per a infants fins a 14 anys, i de 45 euros per a la resta de públic.