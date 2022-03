Els actes forts del Carnaval de la costa del Baix Empordà arranquen demà amb la rua de Sant Feliu de Guíxols a les 18 h, després que al febrer s’hagués d’ajornar aquesta celebració per la pandèmia. Avui, Sant Feliu celebra la festa del Dijous gras amb la botifarrada. Dissabte serà el torn de Platja d’Aro amb la desfilada de comparses i carrosses a les 16 h i diumenge, a la mateixa hora, la cita es traslladarà a Santa Cristina d’Aro. També el diumenge, hi haurà rua de Carnestolts a Sant Antoni de Calonge. Les disfresses i carrosses recorreran els carrers d’aquesta localitat empordanesa a partir de les 17 h. Tots quatre municipis organitzen altres activitats de Carnestoltes per diferents públics durant aquest cap de setmana.

Sant Feliu de Guíxols Dijous 31 de març ► FESTA INFANTIL DE DISFRESSES A LES 17.30 h. Ball de disfresses infantil a l’envelat del Guíxols Arena amb l’espectacle “ROCK PER XICS”. Berenar de pa amb xocolata per a tots els nens i nenes fins a esgotar existències. Entrada gratuïta. Obertura de portes a les 17 h. ► FESTA DE DIJOUS GRAS A LES 22.30 h. Ball amb “ZAPING I DJ SURDA” Preu de l’entrada: 6 € sense consumició. __ Divendres 1 d’abril ► RUA DEL DIVENDRES A LES 18 h. Desfilada de carrosses i comparses. Recorregut: Ctra. Girona (cantonada amb Rambla Joan Bordàs), Placeta Sant Joan, la Rambla (cantonada Passeig del Mar). ► BALL DEL TONGO A LES 23.30 h. Ball amb “LA LOCA HISTERIA” I “ANIMAL SHOW” a l’envelat del Guíxols Arena. A la mitja part lliurament de premis de la Rua. Preu de l’entrada: 7 € sense consumició. Obertura de portes a les 23.30 h. __ Diumenge 3 d’abril ► DESPERTADA DE COLLES A LES 6 h. Les colles de carnaval recorreran els carrers de la ciutat per convidar a tothom a participar de la festa. Organitza Assoc. de Colles amb la col·laboració de la colla Els Frikis. ► RUA DEL MATÍ A LES 11 h. Desfilada festiva de les colles de carnaval. Recorregut: Carrer Colom, Passeig dels Guíxols i Passeig del Mar. __ Dimecres 6 d’abril ► ENTERRAMENT DE LA SARDINA A LES 20 h. Seguici mortuori de les colles de Carnaval. Recorregut: Nau de les carrosses, c/Indústria, c/Cúbies, c/Hériz, Avda. Balears, c/Rufo. Final Parc Central. ► SARDINADA POPULAR A LES 20.30 h. Al Parc Central. Col·labora: Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro Dijous 31 de març ► CERCAVILA INFANTIL AMB LA COLLA DE LES REINES DE CARNESTOLTES A LES 11 h . A la llar d’Infants de Castell d’Aro ► ARROSSADA POPULAR I DISCO MÒBIL A LES 14 h. A l'avinguda de S’Agaró ► PREGÓ DE LES REINES CARNESTOLTES I APERITIU POPULAR A LES 20 h. A la plaça de l’Ajuntament __ Divendres 1 d’abril ► CERCAVILA INFANTIL AMB LA COLLA DE LES REINES DE CARNESTOLTES A LES 11 h A la llar d’Infants de Platja d’Aro __ Dissabte 2 d’abril ► GRAN RUA DE CARNAVAL DE CARROSSES I COMPARSES A LES 16 h. Sortida: Plaça de la Sardana i recorregut habitual (Av. del Cavall Bernat i Av. de S’Agaró). ► LLIURAMENT DE PREMIS DE LA GRAN RUA A LES 23 h. A la plaça dels Estanys __ Diumenge 3 d’abril ► JOCS GEGANTS A les 11 h. Al carrer Verdaguer ► RUA DE COLLES LOCALS A LES 12 h A Castell d’Aro __ Dimecres 6 d’abril ► ENTERRAMENT DE LA SARDINA I SARDINADA POPULAR A LES 19 h. A la plaça de l’Ajuntament (concentració)