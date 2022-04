La Policia Local de Palafrugell va realitzar aquest passat cap de setmana un control preventiu arran d'una macrofesta en una discoteca de Calella i que va aplegar més de 1.800 persones.

Aquest servei es va fer durant la tarda de dissabte i va acabar entrada la matinada del diumenge i va acabar amb 22 denúncies -una d'elles de tipus penal-.

Segons informa el cos policial, van establir diversos controls i van aixecar 12 actes per tinença de substàncies estupefaents. A banda, també van denunciar conductors per anar sota els efectes de substàncies. Concretament, van aixecar sis denúncies per donar positius en drogues i tres per alcoholèmies administratives i una penal.

A banda de les denúncies, el cos policial també va haver d'intervenir per una baralla que va tenir lloc a l'interior de l’aparcament de l’establiment i que segons la policia, va finalitzar sense més incidència i

El servei va estar format per 10 agents i també hi va participar la unitat canina. Un servei que fa més d'un any que ja té el cos de la Policia Local de Palafrugell, i que està especialitzada en la recerca de la tinença de substàncies estupefaents.