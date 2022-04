El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, va visitar ahir a la tarda les 7 llibreries que formen part del projecte “Calonge, poble de llibres”. Iceta volia conèixer de primera mà aquest projecte que impulsa l’Ajuntament i que ha convertit el centre històric de Calonge en la primera book town estable de Catalunya i la segona de l’Estat espanyol. La visita del ministre va començar amb una rebuda oficial a la Sala de Plens de l’Ajuntament, on l’alcalde, Jordi Soler, va explicar al ministre els objectius de “Calonge, poble de llibres”, com s’ha aconseguit que 7 llibreries s’instal·lin al centre històric i la perspectiva de futur del projecte. Miquel Iceta també va signar al llibre d’honor de l’Ajuntament, abans de començar la visita per les 7 llibreries. El ministre va fer el recorregut pel carrer de la Rutlla, Àngel Guimerà, Plaça Major i carrer Major, entrant a cadascuna de les 7 llibreries.

Sobre "Calonge, poble de llibres"

"Calonge, poble de llibres” és un projecte transversal que respon a la voluntat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni de revitalitzar l'activitat socioeconòmica i cultural del poble, a través del seu comerç, la seva restauració i la seva vida social, a la vegada que es potencia l'oci familiar i cultural.

Aquesta aposta ferma i decidida per posicionar Calonge com a centre cultural de les comarques de Girona i com a una vila generadora de creativitat, coneixement i transformació entronca amb la vinculació històrica del poble i dels seus veïns i veïnes amb la cultura, així com amb la seva cuidada oferta regular d'activitats: concerts, recitals, conferències, cicles de cinema o fires al carrer. A més a més, Calonge compta amb una gran riquesa pel que fa a la indústria del vi, l'agricultura ecològica, el turisme o la restauració.

Tots aquests elements s’han tingut en compte a l'hora d'identificar la possibilitat real i la viabilitat d'esdevenir una booktown: un poble on el llibre i la cultura en totes les seves formes són marca i motor economicsocial. Altres exemples de booktowns com a models d'èxit pel que fa a la reactivació de la seva economia i vida social es troben al Regne Unit, França o Noruega, entre d'altres localitats d'arreu d'Europa.

Les 7 llibreries i llibreters de "Calonge, poble de llibres"

Calonge Còmics, (Sergi Martínez)

Ubicació: C/ Major, 27

Impulsada per Sergi Martínez, i amb el suport i assessorament de Norma Editorial, Calonge Còmics és una llibreria especialitzada en el món del còmic (americà i europeu), en manga i en novel·la gràfica. La llibreria també compta amb un racó dedicat als temes contraculturals i artístics, així com amb un espai per als jocs de taula. Provinent del món de l’arquitectura, el seu impulsor és creador i director d’una discogràfica via internet, organitzador i tècnic de concerts i dinamitzador socio-cultural.

Rals Llibres, (Meritxell Ral)

Ubicació: C/ Major, 13

Rals Llibres és una llibreria generalista i il·lustrada que vol ser un punt de trobada per a grans i petits inquiets i somiadors. Especialment enfocada a la cerca constant de llibres de fons, s’hi podrà trobar narrativa, àlbums il·lustrats i llibres d’assaig divulgatiu. La Meritxell Ral és una llibretera de Barcelona llicenciada en Humanitats i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada que ha treballat en el món del llibre des de la finalització dels seus estudis i que, després de formar-se i col·laborar en l’àmbit editorial.

Llibooks, (Eva Salmoral)

Ubicació: C/Rutlla, 10

Llibooks és una llibreria especialitzada infantil i juvenil de barri, propera i accessible, que té com a objectiu principal la promoció de la lectura i el foment de l'hàbit lector de petits i joves. S’hi podran trobar àlbums il·lustrats, literatura infantil i juvenil en diferents idiomes, jocs i joguines educatives. D’altra banda, serà un espai per realitzar tallers i clubs de lectura, manualitats i altres activitats culturals, per tal de promoure l'hàbit lector i l’amor dels joves pels llibres. La seva impulsora és l’Eva Salmoral, llibretera i propietària de La Lectonauta, una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil de Sant Feliu de Guíxols. Apassionada de l'art, la il.lustració, la mainada, la lectura i la cultura en general, té formació de Postgrau d’expert de llibreria (UB), és tècnica auxiliar en Jardí d’Infància i ha participat a diversos cursos i tallers sobre literatura infantil.

Libelista Calonge, (Belén Vieyra)

Ubicació: Plaça Major, 4

Libelista Calonge és una llibreria generalista amb llibres en català, castellà, anglès, francès i alemany. El seu objectiu és esdevenir un centre cultural i literari on les llibreries que formen part de la plataforma en línia Libelista se sentin representades. També té l'objectiu d'apropar les llibreries independents als seus lectors mitjançant uns valors basats en un comerç responsable, just i de proximitat, sempre marcat pel treball en xarxa i en equip. La llibreria també fomenta la cultura amb clubs de lectura, activitats infantils o vermuts literaris. Al darrere d'aquest projecte hi ha la Belén Vieyra, escriptora d’origen iberoamericà autora de “L’anima”, “Continuando el viaje” i “¿La gloria eterna o la derrota incansable?”, guanyadores als Premios Letras & Poesía 2019. Paral·lelament ha treballat a l’àmbit comptable i d’assessorament econòmic i oferint serveis creatius d'escriptura, correcció de textos i maquetació editorial, entre d’altres.

La Viatgeria, (Cristina Vilà i Xavier Bastús)

Ubicació: C/ de la Rutlla, 12

Al darrere d'aquest projecte hi ha una parella d'emprenedors i viatgers. La Cristina Vilà és experta en sostenibilitat, porta la direcció de l'agència de viatges Agrotravel Turisme Responsable i participa en diferents projectes de turisme sostenible tant a nivell local com nacional, mentre que en Xavier Bastús és un emprenedor amb una gran creativitat i una trajectòria professional com a coordinador de projectes. La seva llibreria és un ecosistema cultural i viatger on hi conviurà una llibreria amb ganes de mostrar el món, una agència de viatges per descobrir-lo i moltes activitats per crear vincles. Amb la complicitat de la seva agència de viatges Agrotravel, proposen viatges responsables i ofereixen tota una secció d’hàbits, productes i coneixement sobre la vida sostenible.

Cocollona, llibreria d'espiritualitat i ocultisme, (Thomas Dufrene)

Ubicació: C/Rutlla, 6

La llibreria Cocollona ofereix una selecció de llibres entorn de la temàtica de l’espiritualitat, tant en català com en castellà. També s’hi poden adquirir baralles de tarot i cursos sobre temes esotèrics i lectures de Tarot. Es tracta d’un projecte de Thomas Dufrene, un jove francès apassionat de les tècniques espirituals com el tarot, la màgia cerimonial o el chamanisme, i amant de la natura i la vida minimalista.

Llibreria Orient, (Xavier Serra)

Ubicació: C/Rutlla, 6

Impulsada per Xavier Serra, emprenedor i estudiós de l'orientalisme, la Llibreria Orient és un projecte cultural que inclou llibres de pensament i medecina oriental on s'integra l'art i la cultura asiàtica, començant des del Tibet i acabant a Bali, per exemple. De la mateixa manera que la paraula Orient integra molts espais geogràfics, aquesta llibreria vol integrar la cultura i el coneixement oriental a Occident. En aquest cas, Catalunya és l'espai integrador des d'on, amb una perspectiva holística, s'integraran dos espais i cultures ben diferents, però que en un món global són d'una importància cabdal.