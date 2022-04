El centre de Platja d'Aro (Baix Empordà) s'ha tornat a tenyir de disfresses, festa i somriures. Més de 3.500 persones han desfilat al llarg de les avingudes s'Agaró i Cavall Bernat mentre milers d'altres s'ho miraven des dels vorals. Una festa que ha tornat després que al 2021 no es celebrés per la pandèmia i un ajornament d'última hora. I és que el Carnaval s'havia de celebrar el febrer però la incertesa de la sisena onada va fer que colles i ajuntament decidissin passar la festa a aquest primer dissabte d'abril. El president de les colles de Carnaval de Platja d'Aro, Sergi Esteve, explica que "tothom ho va entendre" i creu que va ser una decisió "encertada". "Avui el dia ens acompanya i necessitàvem tornar a sortir", ha remarcat.

"Tothom diu el mateix del seu, però realment crec que el de Platja d'Aro és el millor Carnestoltes de la Costa Brava", així s'expressa la regidora de Turisme de la localitat baix-empordanesa, Jenny Xufré. I és que després de dos anys els carrers de Platja d'Aro s'han tornat a omplir. Les terrasses dels bars també han quedat petites per rebre els visitants que s'han acostat al poble per veure "la seva festa major de veritat". "Per a nosaltres és un sentiment que tenim des de petits. Passa de pares a fills i és indescriptible. Necessitàvem tornar-nos a disfressar", assenyala en Sergi Esteve, president de l'Associació de Colles de Carnaval de Platja d'Aro.

I és que l'ambient que es respirava era el propi de la celebració, malgrat que la covid va obligar a ajornar-la dos mesos. Per "precaució" l'Ajuntament va decidir posposar el Carnestoltes fins la primera setmana d'abril, conjuntament amb els consistoris de Sant Feliu de Guíxols –que aquest divendres va celebrar la seva rua nocturna- i Santa Cristina d'Aro.

Des de l'Ajuntament de Platja d'Aro consideren que la decisió va ser "encertada", malgrat que es tira endavant "a tocar de la Setmana Santa. En aquest sentit, Xufré reconeix que "algunes colles no han vingut, però es mostra convençuda que no haurien arribat a les 67 d'aquesta edició si ho haguessin fet al febrer.

3.500 participants i 67 colles

La realitat és que el dia ha acompanyat i els carrers s'han omplert de milers de visitants que no s'han volgut perdre una festa com aquesta. Les 67 colles han desfilat pel centre de Platja d'Aro i de l'Avinguda Cavall Bernat amb música ben alta i les comparses ballant al ritme de les coreografies que han assajat.

En total, 3.500 persones que han tornat a tenyir de colors llampants i cridaners la localitat que ha "recuperat la normalitat del Carnaval". Una celebració que Xufré considera que es tracta de "la festa major de veritat" del poble i que, de retruc, suposa un impacte econòmic "molt rellevant per Platja d'Aro".

De russos a transiberians

Una de les colles que han participat al Carnaval ha estat la Sense Vàlvules de Corçà. Hi van cada any i aquest "tampoc s'ho han vogut perdre", malgrat que es va posposar dos mesos la cita. La colla tenia previst anar disfressats de russos, però arran del conflicte a Ucraïna van decidir que no ho farien i van reformular la vestimenta per anar de transsiberians. L'Ariadna Ferrer és membre de la colla i expliuca que està "molt contenta" de poder tornar a participar en una cita com aquesta. La seva antiga colla no surt i aquest any va amb la Sense Vàlvules. "El Carnaval és una festa que sempre m'ha atret i m'encanta poder-la fer", conclou.