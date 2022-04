La Costa Brava es prepara per viure una temporada "de rècord" pel que fa a l'arribada de creuers als ports de Palamós (Baix Empordà) i Roses (Alt Empordà). En total, el Govern espera que arribin uns 60.000 passatgers entre les dues instal·lacions, repartits en 66 escales, un 32% més respecte al 2019. Pel que fa a visitants l'increment és d'un 6%. Tot plegat generarà un impacte econòmic de 5,4 milions d'euros segons les estimacions que ha fet el Govern. En aquest sentit, el president de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha destacat que a Palamós el 67% dels bucs que hi estacionaran ho faran en temporada baixa, fet que beneficia a "desestacionalitzar" el turisme que passa per la zona.

Val a dir que la majoria d'escales les rebrà el Port de Palamós. En concret, 57 de les 66 amb aproximadament 58.000 passatgers. Això suposa un rècord tant d'escales com de passatgers, en la que Vila ha remarcat que serà la "millor temporada de la història". Aquestes xifres permeten mantenir el lideratge de Palamós a la Costa Brava i el situen com a segon port de Catalunya pel que fa a nombre d'escales. Comparativament amb el 2019, Palamós incrementa un 7% de passatgers i un 26% les escales. El 63% dels creuers arribaran en temporada baixa i el 37% restant en temporada alta. Aquesta temporada cinc creuers faran escala a Palamós per primera vegada, a més del d’avui vindran els següents: Sea Cloud Spirit, Mein Schiff Herz, La Belle des Oceans i Seven Seas Splendor. El president de Ports de la Generalitat ha recordat que l'activitat de creuers "és clau a la Costa Brava en relació al sector del turisme i que "ajuden a tota la demarcació". Cal tenir en compte, a més, que els ports de Palamós i Roses reben creuers del mercat nord-americà i del mercat europeu. Aquest any, els primers suposen un 56% del total, mentre que del vell continent en vindran el 44% restant. Una altra novetat és que aquest any set creuers faran escala per primera vegada a la Costa Brava. L'Azamara Pursuit, el primer El port de Palamós ha donat el tret de sortida a la temporada de creuers 2022 a la Costa Brava. Una temporada que durarà vuit mesos, del 3 d’abril al 18 de novembre. El primer creuer de la temporada ha estat l’Azamara Pursuit que ha vingut per primera vegada al port de Palamós. El creuer ha arribat avui a les 8.00 h del port de Barcelona i salparà a les 18.00 hores cap al port francès de Toló. Porta uns 300 passatgers, la major part dels quals són nord-americans. Uns turistes que preveuen conèixer Palamós i el territori, amb excursions a Girona, Figueres, Púbol, Pals i Peratallada. Així mateix, alguns d’aquests turistes tindran una experiència enoturística en una de les bodegues de la zona. A l’acte d’inici de la temporada han assistit el director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila Fulcarà, l’alcalde de Palamós Lluís Puig, el director dels Serveis Territorials a Girona, Pere Saló, la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig, i el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages. Amb motiu de la seva primera escala al port palamosí, els representants institucionals han lliurat una metopa al capità del creuer i obsequis del territori.