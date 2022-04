El consell d’alcaldes del Baix Empordà s’ha reunit per tractar la gestió d’acollida dels refugiats ucraïnesos. A la comarca ja s’han atès 700 persones refugiades de la guerra. El Consell Comarcal ha establert els primers circuits d’acollida i derivació en l’àmbit municipal.

L’ens va celebrar dijous una sessió extraordinària urgent del Consell d’Alcaldies amb l’objectiu de tractar la gestió d’acollida de persones refugiades. Va comptar amb la participació del president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro; la directora dels Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes a Girona, Marta Casacuberta i alcaldes i alcaldesses d’arreu del territori. Per donar resposta a l’arribada de refugiats s’ha creat un espai al web del consell on es va penjant tota la informació rellevant i contrastada referent al procés d’acollida de persones refugiades. Pel que fa als municipis més grans de 5.000 habitants, com Palafrugell o la Bisbal d’Empordà han establert un circuit de derivació propi i una persona de referent s’encarrega de fer la primera atenció i en els petits es fa des del Servei d’Acollida Comarcal. S’està treballant en diferents accions per coordinar i portar a terme l’acollida.