Carles Motas (Girona, 1968) és l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols des del 2015 i ja ho havia estat, durant un any, el 2010. També és l’únic diputat provincial de Tots per l’Empordà. A un any vista de la fi del seu segon mandat, lamenta que la pandèmia hagi endarrerit els projectes que el seu equip tenia previstos per la ciutat.

Un dels projectes de major envergadura que el municipi té en marxa és la construcció del Museu Thyssen. Es podrà inaugurar la primavera de l’any que ve tal com estava previst?No arribem; la pandèmia ho va frenar tot. Abans que ens tanquessin a casa, aprovàvem el projecte i els tràmits van quedar aturats perquè no hi va haver exposició pública durant 90 dies i després vam entrar a l’estiu. L’impacte de la primera onada, ho va endarrerir uns sis mesos. Ara, esperem que les obres comencin l’any que ve i l’obertura es pugui fer el 2024. Aquest dilluns comencen la primera fase de construcció d’un aparcament dissuasiu a l’estació d’autobusos que es posarà en funcionament aquest estiu. Com influirà el nou equipament a la ciutat? L’aparcament és un problema endèmic de la ciutat, sobretot a l’estiu i els diumenges pel mercat. Les 515 places de les dues fases d’aquest nou pàrquing garantiran poder venir a Sant Feliu i trobar aparcament, que ara no passa. Creiem que un pàrquing vigilat i sota cobert a un preu raonable, serà un reclam. A més, hi continuaran havent les opcions d’aparcament gratuït actuals.

Una altra de les problemàtiques del municipi són les queixes per deixalles apilades. Per fer-hi front, han decidit renovar els contenidors municipals en lloc de passar-se al porta a porta com estan fent moltes poblacions veïnes. Per què?

Són models diferents. La recollida comercial sí que la fem porta a porta. Tanmateix, en comptes de tenir les bosses d’escombraries davant de cada casa, hem optat per concentrar-les als contenidors. Ara, en col·locarem de nous i tots els punts passaran a tenir les cinc fraccions perquè hem assumit com a propi el vidre i el cartó, que fins ara gestionava el Consell Comarcal. Un pas que preveiem fer en un futur, és la identificació amb targetes per augmentar el reciclatge.

Fa poc el CSIF va denunciar l’Ajuntament a inspecció de treball per, entre altres qüestions, no tenir calefacció a l’edifici de les Vetlladores on treballa personal de l’ajuntament. S’ha solucionat?

Es va espatllar la caldera i se n’ha posat una altra. L’objectiu, però, és concentrar els treballadors que hi ha ara en oficines repartides en un mateix edifici. Serà al de l’antic hospital que hem de reformar. A l’últim Ple, vam aprovar el projecte inicial i esperem poder començar les obres l’any que ve.

Sant Feliu té prop d’un miler d’habitatges turístics i, en canvi, sembla que falta habitatge assequible pels que hi viuen tot l’any. Es plategen implementar alguna mesura per regular-ho?

Aquest mes aprovarem el Pla Local d’Habitatge i, basat en les conclusions d’aquest pla, actuarem. Una de les opcions que ens plantegem és limitar el nombre d’habitatges turístics. Com a ciutat, ens interessa més que es pugui llogar durant tot l’any que dos mesos.

Gràcies al patrimoni dels germans Anlló, està previst convertir dos hotels en pisos públics; un que gestionarà la Generalitat i l’altre l’Ajuntament. Quan està previst que es puguin començar a llogar?

Els tempos no els marquem nosaltres. El Regente el gestionarà la Generalitat i pel Mediterraneo, hem d’arribar a un acord perquè ens el cedeixin o puguem comprar-lo a un preu raonable i començar el projecte de rehabilitació. De moment, hem comprat una part de la fàbrica Huguet per destinar-la a 33 pisos d’habitatge públic .

Quina valoració en fa d’aquest últim mandat?

Ha estat dur. Quan et presentes a l’alcaldia del teu municipi, ho fas amb la il·lusió de desenvolupar projectes i transformar la ciutat en positiu perquè sigui millor pels teus veïns, però ningú estava preparat per fer-ho en aquest context sanitari. Els ajuntaments ens hem trobat sols a l’hora de gestionar la pandèmia.

Disposa d’un canal de YouTube, que va estrenar coincidint amb el confinament. Per què van decidir obrir-lo?

Ho vam veure com una opció per poder estar en contacte amb els veïns. Durant 92 dies consecutius, vam informar sobre la realitat local de la pandèmia i les mesures imposades; cada matí llegíem i desxifràvem el BOE. Hem mantingut els vídeos un cop per setmana.

Us ha quedat algun projecte pendent?

Sí, no arribarem a tot per la pandèmia; com comprar l’edifici del Palm Beach o a acabar la segona fase de l’aparcament dissuasiu de l’estació d’autobusos, per exemple, però hem seguit treballant.

Alguna altra formació ha intentat seduir-lo perquè vagi sota les seves sigles?

Em tornaré a presentar per Tots per Sant Feliu. L’objectiu és centrar-nos en la ciutat i les seves necessitats, no aspiro a més.