L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns l'acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per apunyalar la companya de pis a Palamós (Baix Empordà) durant el primer estat d'alarma. Els fets van passar la nit del 10 de juny del 2020. Segons ha relatat la víctima, el processat es va enfadar quan li va retreure que no hagués netejat el bol d'amanida del sopar i, quan li va dir que el denunciaria perquè volia baixar al carrer en ple confinament, li va donar un cop de puny a l'estómac i la va començar a apunyalar. Li va clavar fins a una trentena de ganivetades. L'acusat declararà dimarts. El fiscal sol·licita que 9 anys de presó i l'acusació particular 16 per temptativa d'assassinat. La defensa demana una condemna de 2 anys.

El cas es remunta al 10 de juny del 2020. Aleshores, víctima i acusat compartien un pis situat al carrer Dues Palmeres de Palamós. Aquella nit, el processat -un jove que ara té 31 anys- va apunyalar repetidament la víctima dins l'habitatge. I poc després, ell mateix va entregar-se a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà. Des d'aleshores, està ingressat en presó preventiva.

Durant el judici, la víctima ha relatat que ell i l'acusat es van conèixer el 2016. Van fer-se amics, i quan el 2019 ella va voler anar-se'n a Madrid perquè no trobava feina, el jove es va oferir a ajudar-la i van llogar el pis de Palamós. Durant uns mesos, l'acusat tan sols hi anava durant els caps de setmana o les vacances, perquè treballava a Barcelona.

Però a principis de març del 2020, com que va trobar feina en una notaria de Begur (Baix Empordà), ja va traslladar-s'hi de manera definitiva. Va ser just abans de l'esclat de la covid-19 i l'entrada al confinament més dur. La víctima ha explicat que, quan va entrar en vigor l'estat d'alarma, pràcticament ella no sortia del pis. Ell sí que ho feia per anar-se'n a treballar i, generalment, era qui feia la compra.

La dona, que aleshores tenia 34 anys, ha explicat que apart de les discussions del dia a dia, abans de l'apunyalament va viure dos episodis "forts" en què la situació va pujar de to. Un dia, l'acusat li va dir "puta desgraciada", perquè segons deia no li dedicava prou atenció, i va fer un forat en una de les parets del pis amb un pot de crema per enllustrar sabates. I en una altra ocasió, va trencar una de les potes de la taula.

"Me'n penediré tota la vida"

Aquell 10 de juny, la víctima ha explicat que el processat va arribar a l'habitatge cap a dos quarts de deu de la nit. Segons ha explicat, el motiu que va provocar tota la discussió, i l'atac posterior, va ser que el jove no va netejar el bol d'amanida amb què es va fer el sopar.

Quan ella li ho va retreure, perquè se n'havia anat a l'habitació, ell va sortir-ne "vestit amb la roba de feina" i va dir-li que sortiria al carrer a llançar les escombraries. La víctima, aleshores, va dir-li que estaven en ple confinament i, com que ja l'havien multat una altra vegada, li va fer saber que el denunciaria si marxava. "Me'n penediré tota la vida del que li vaig dir", ha declarat al judici.

Aleshores, la dona ha explicat que l'acusat va anar cap a ella i li va donar un cop puny a la panxa, que la va fer caure

damunt el reposabraços del sofà del menjador. A partir d'aquí, la va començar a apunyalar. "Vaig veure la punta d'un ganivet sota la màniga de la seva dessuadora i me'l va començar a clavar", ha dit.

En total, li va assestar fins a una trentena de ganivetades. A la cara, a l'esquena, al tòrax, a l'abdomen, als braços i a les cames. "Em venien per totes bandes", ha declarat la víctima. La dona ha explicat que, durant l'atac, va començar a cridar demanant ajuda i va intentar sortir per la porta del pis. Però que l'acusat li ho va impedir. També ha relatat que, mentre estava malferida, el processat li va posar la dessuadora al cap i que "no podia respirar".

La dona ha dit que no recordava massa què va passar després. Sí que recorda que va perdre de vista l'agressor, que va aconseguir sortir del pis i que, quan ja es trobava "molt feble", va poder trucar la porta d'un veí per demanar-li ajuda. A preguntes del fiscal, la dona ha negat haver amenaçat l'acusat amb un ganivet abans que ell l'ataqués.

"M'ha destrossat la vida"

La víctima ha afirmat al judici que l'apunyalament li ha "destrossat la vida": "Tinc por i no confio ni en la meva ombra". "La persona en qui més confiava i amb qui vivia em va intentar treure la vida, ja no puc confiar en ningú, em costa relacionar-me amb la gent i sempre tinc por". A més, la dona ha explicat que una de les ganivetades va ser a la cara i que reviu l'agressió cada dia: "Quan em miro al mirall veig a aquesta persona".

També arrossega seqüeles tant físiques com psíquiques. La víctima ha detallat que continua en tractament psicològic i que pateix una paràlisi facial i dolors que han impedit que, des del juny del 2020 i fins a l'actualitat, pugui tornar a treballar.

Durant la primera jornada del judici també han declarat els veïns que van alertar al telèfon d'emergències 112 i que van socórrer la víctima fins que van arribar els serveis d'emergències. Una de les veïnes ha explicat que es va creuar amb l'agressor per les escales, quan fugia de l'escena del crim. Segons ha declarat, li va reconèixer els fets i li va dir que havia atacat la companya de pis perquè l'havia amenaçat. Després, el va veure anar a buscar el cotxe i marxar de l'edifici.

La dona va poder facilitar la informació al 112 perquè, mentre pujava el replà, continuava estant al telèfon. També ha detallat que es va trobar amb la víctima estesa a terra, encara conscient, i li va taponar les ferides per intentar aturar l'hemorràgia fins que va arribar l'ambulància.

Després de perpetrar l'atac, el sospitós es va entregar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà, on va quedar detingut. Segons han concretat els agents, va explicar que havia llançat la navalla pel balcó i els Mossos van localitzar l'arma blanca en una zona enjardinada propera a l'edifici.

El judici continuarà demà a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb les pericials i la declaració de l'acusat. Una de les claus del judici és determinar si, en el moment dels fets, el processat tenia les capacitats volitives i cognitives afectades per un trastorn de la personalitat.

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. L'acusació pública li aprecia una atenuant d'alteració psíquica i demana 9 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima durant 12 anys. En concepte de responsabilitat civil, el fiscal vol que indemnitzi la víctima amb 53.125 euros.

L'acusació particular eleva la petició de condemna a 16 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i allunyament durant 12 anys i xifra la indemnització en 94.461,14 euros.

La defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, demana 2 anys de presó.