L'acusat d'intentar matar a punyalades la seva acompanya de pis el 10 de juny de 2020 a Palamós ha admès que va perpetrar l'agressió i que era conscient del que feia, tot i que té "flaixos" dels moments en què perpetrava les punyalades. Davant el tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona s'ha mostrat penedit del mal que ha fet i ha assegurat que està disposat a indemnitzar la víctima amb el que li demanin. De moment, consta que li ha consignat 15.000 euros.

En tot cas, segons la seva versió dels fets, aquell dia havia arribat tard a casa i va tancar-se a l'habitació, quan de sobte la víctima va començar a increpar-lo. Segons ha dit, ella anava beguda i quan ell va sortir de l'habitació, encara amb la roba de la feina, ella va començar a fer-li fotos amb el mòbil i a amenaçar-lo a denunciar-lo per voler-se saltar les restriccions de l'estat d'alarma.

Llavors, la víctima va anar a la cuina i va agafar un ganivet per amenaçar-lo. Va ser llavors quan va iniciar-se l'apunyalament: "vaig espantar-me molt, vaig tenir una sensació que no sé descriure", ha expressat l'acusat. Segons ell, només hi va haver un episodi de punyalades, negant que parés en un moment i després hi tornés, tal com va relatar la víctima. I en el moment que ella li va suplicar que parés, va parar. Ella va demanar ajuda a la porta del veí del replà i ell va optar per posar-li la jaqueta a sobre perquè veia que tremolava. "Vaig llençar el ganivet perquè tenia por de tornar a perdre el cap", ha dit. I va marxar a la comissaria de Mossos de la Bisbal d'Empordà, on es va entregar.

Les metges forenses han descartat que el processat pateixi un trastorn mental, i en canvi han apuntat que té problemes emocionals que han diagnosticat amb un trastorn de la personalitat no especificat. Han indicat que l'atac seria el resultat d'haver patir un "desbordament emocional" que va desencadenar-se per la discussió. Segons les forenses, la víctima ha patit diverses seqüeles arran de l'atac, una de les quals és estètica. Durant l'exploració van detectar 30 ferides en total, 24 de les quals van penetrar a la pell, i la resta són ferides més superficials, totes elles fetes amb el ganivet que va utilitzar l'acusat.

El fiscal ha modificat les seves conclusions, i ara puja la seva petició a 12 anys de presó per un delicte de lesions greus amb deformitat. A més, suprimeix l'atenuant d'alteració psíquica perquè considera que era prou conscient del que feia. També augmenta la petició d'indemnització a 100.000 euros.

L'acusació particular manté la seva petició de 16 anys de presó per un intent d'assassinat, i la defensa també augmenta la petició de pena a 3 anys i mig de presó per un delicte de lesions amb tres atenuants: alteració psíquica, confessió i reparació del dany.