La secció tercera de l’Audiència de Girona va començar ahir el judici contra un jove que va clavar 30 punyalades a la seva companya de pis a Sant Joan de Palamós després d’una discussió el 10 de juny de 2020, en ple confinament.

La vista va començar amb una hora de retard per problemes tècnics de la sala i de citació d’un dels advocats. La víctima va ser la primera a declarar, i ho va fer de forma extensa davant les preguntes del fiscal.

Segons va explicar, el conflicte va començar cap a les onze de la nit, quan l’acusat va arribar al pis i la víctima li va retreure la seva poca participació en les tasques domèstiques. Llavors l’acusat va dir-li que sortiria a treure la brossa, sense tenir en compte que en aquell moment encara hi havia restriccions de mobilitat derivades de l’estat d’alarma.

«Ja l’havien multat un cop per incomplir les restriccions, i li vaig dir que el denunciaria. Vaig fer una tonteria, me’n penediré sempre d’haver-li dit això», va expressar la víctima durant el judici. Després ella li va preguntar a quin número havia de trucar. L’acusat li va contestar-li que al ‘112’, i la víctima va dir-li «de veritat cal que arribem fins aquí?». En aquell moment ell li va propinar un cop de puny que la va fer caure al sofà, i a partir d’aquí les punyalades van començar: amb una navalla d’entre 7 i 8 centímetres que tenia dibuixada una esvàstica, segons va declarar un Mosso d’Esquadra, li va clavar la primera a la panxa, i després n’hi va seguir assestant a l’esquena. La víctima va caure al sofà i li va demanar que parés, i no va ser fins que ella va dir-li «carinyo» que ell va parar i es va disculpar. Amb tot, al cap d’uns minuts de donar voltes pel pis i de veure com ella intentava fugir per la porta, va impedir-li que marxés i va tornar-la a apunyalar a diversos llocs del cos. «Les punyalades venien de tot arreu», va explicar la víctima. En un moment donat l’acusat va parar i ella va poder arribar fins a la porta del veí, on va demanar ajuda.

Dos veïns del mateix bloc van veure l’acusat marxar del pis cobert de sang i amb el ganivet encara a la mà. Ell mateix els va confessar que «ella m’ha amenaçat i jo l’he apunyalat», segons va declarar una veïna que va socórrer la víctima i que es va trobar l’acusat a l’escala. El processat va marxar amb el cotxe i va anar a entregar-se a la comissaria de Mossos de la Bisbal d’Empordà, on va ser detingut. Des de llavors, està en presó provisional.

Víctima i acusat compartien pis des de l’any 2016 i tenien una relació d’amistat. Durant la convivència havien tingut diverses discussions, però en el confinament n’hi van haver dues de rellevants: la primera va succeir perquè a l’acusat no li agradava que ella se n’anés a l’habitació després de sopar en comptes que quedar-se amb ell al sofà, i en un atac d’ira va llençar un pot contra la paret, fent un forat. El segon episodi va tenir lloc per un motiu semblant: ell li va recriminar que ella no li prestava prou atenció, i va trencar la pota d’una taula.

S’enfronta a 16 anys de presó

Les acusacions demanen pel processat fins a 16 anys de presó -el fiscal rebaixa la pena a 9 anys perquè li reconeix una atenuant d’alteració psíquica-, mentre que la seva defensa rebaixa la pena a dos anys de presó.

La segona part del judici tindrà lloc avui, i contindrà les pericials i també la versió de l’acusat, que serà l’últim en declarar. Fins ara, ha admès haver-la agredit, però manté que ella el va amenaçar i que duia un ganivet, un fet que la víctima va negar en el judici.