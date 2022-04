Sant Feliu de Guíxols va començar ahir la primera fase de construcció del nou aparcament dissuasiu, ubicat al costat de l’estació d’autobusos. L’obra, que ha costat 2,6 milions d’euros, crearà unes 230 places per buscar solucions al problema «endèmic» del municipi a l’hora de trobar lloc per deixar el cotxe. La previsió és que pugui entrar en funcionament abans que comenci la temporada d’estiu. En concret, s’espera acabar-la pels volts de Sant Joan el 24 de juny.

El nou equipament disposarà de tecnologia d’última generació, així com de sistemes sostenibles. De fet, s’instal·laran plaques solars al teulat que el convertiran en un edifici autosuficient energèticament. Aquestes peces s’utilitzaran per a la llum que gasti de nit (serà un edifici obert) o per fer funcionar les barreres.

A més, l’edifici disposarà d’una desena d’aparcaments amb carregadors per vehicles elèctrics o híbrids que també aniran connectats a l’energia que subministrin les plaques fotovoltaiques. «Si l’aparcament generés excedent, el destinaríem als equipaments municipals del voltant», va explicar l’alcalde, Carles Motas. I és que a la zona hi ha la piscina, el pavelló, el camp de futbol o les pistes de tenis i pàdel.

Pel que fa a la gestió d’aquest pàrquing, passa a ser municipal. «Municipalitzarem indirectament els aparcaments a través d’una empresa on treballen persones amb necessitats especials», va detallar Motas, que va afegir que era una aposta també en l’àmbit social per oferir oportunitats laborals a tothom.

L’aparcament serà de pagament. Els residents a Sant Feliu disposaran de dues hores gratuïtes i, passat aquest temps, pagaran 0,90 cèntims l’hora. Els no residents, en canvi, pagaran al voltant d’1,20 euros l’hora i no tindran cap franja gratuïta.

L’alcalde considera que l’equipament «serà un reclam» turístic perquè assegurarà trobar aparcament en els moments de més congestió de vehicles com els caps de setmana o, sobretot, l’estiu.

La segons fase, que encara no té data d’execució, permetrà afegir unes 280 places més al costat de la carretera de Tossa. El valor d’aquesta obra ronda els 3,5 milions d’euros.