La campanya gastronòmica de la Garoinada, que va finalitzar el passat 27 de març, ha recuperat xifres similars a les d’abans de la pandèmica. En concret, el número de menús i racions servides aquest any ha estat un 7,41% superior a l’any 2019 assolint un total de 8.942 menús i racions servides. Pel que fa referència als paquets de cap de setmana, també s’ha augmentat en un 97,96%; 776 venuts, sent la xifra més alta des de que es va començar a oferir aquesta possibilitat. La novetat d’aquest any, ha estat introduir una tercera activitat a escollir en el paquet premium, amb un tast de vi maridat, a càrrec del patrocinador de la campanya, Vins i Licors Grau. El tast es va oferir només un dia, el divendres 25 de febrer a les 19.30 h. Va ser una activitat amb aforament limitat a 15 persones, que finalment es va celebrar amb un èxit de 20 assistents.