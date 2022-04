Palamós recuperarà aquest any l’espai de Barraques de la Festa Major, que s’ubicaran a l’espai habitual de la platja Gran del municipi. En total, s’adjudicaran vuit llicències per a aquesta edició que seran explotats per entitats culturals o esportives que promoguin activitats d’interès juvenil. N’hi ha sis reservades per a entitats que ja n’han muntat l’any anterior i dues per associacions que volen ser-hi per primera vegada. Les entitats que obtinguin dret a barraca hauran de pagar un total de 800 euros per poder-s’hi estar. A canvi, poden vendre menjar i begudes a la zona on es fan els concerts. Les barraques obriran quatre dies, del dimecres 22 al dissabte 25 de juny i podran tancar a les 4 de la matinada el dia 22, i a les 5 els altres dies.