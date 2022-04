Palamós enllestirà aquesta setmana les obres de millora el parc infantil de la plaça de Mas Guàrdies. S’hi ha col·locat una estructura multijoc equipada amb tobogan, xarxa per grimpar, panell interactiu, túnel, barra per on lliscar o rocòdrom, així com una caseta amb jocs interactius i uns panells amb elements mòbils, que se sumaran al gronxador i les cadires de molles amb què compta aquesta instal·lació. La base d’aquests jocs es pavimenta amb terra amortidor. El cost total d’aquesta actuació ascendeix a 19.600 euros. L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és el de continuar millorant i ampliant progressivament els parcs infantils del municipi.