Passat Setmana Santa, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí iniciarà el treballs per implementar el projecte Camins Escolars Segurs. L'objectiu d'aquesta iniciativa és permetre que els nens i nenes del municipi puguin desplaçar-se amb la màxima seguretat des dels seus domicilis fins als centres escolars i la zona esportiva. L'àmbit d'actuació total del projecte és d'uns 1,4 km de recorregut. S'inicia a l'encreuament entre el carrer del Roser i la Plaça Quintana i Combis i arriba a la zona esportiva, passant per davant de l'escola Guillem de Montgrí, l'escola bressol El Petit Montgrí i el Col·legi Sant Gabriel.

L'execució es farà en dues fases. La primera, pressupostada en uns 100.000 euros, s’acabarà el mes de juny i connectarà el carrer del Roser i l'Espai Montgrí. La segona fase, fins a la zona esportiva, s'inclourà en el pressupost municipal de 2023. L'actuació projectada ha planificat diferents actuacions a la via pública per tal de fer més accessible l'accés als centres educatius als vianants i a les bicicletes. L'objectiu és reconvertir el recorregut en una zona pacificada, la qual cosa portarà els conductors dels vehicles motoritzats a reduir la velocitat.

D'altra banda, es millorarà la qualitat urbanística del tram, generant espais per als vianants on ara hi circulen cotxes, ampliant voreres en alguns punt, millorant l'accessibilitat respecte el nivell de carrer, incrementant la vegetació al llarg del recorregut per generar punts d'ombra, i instal·lant pàrquings de bicicletes, per promoure aquest mitjà de transport.

A la C-31 s'instal·laran dos semàfors, un a la cruïlla del carrer del Roser i l'altre a la del carrer Bellavista. Precisament, la introducció d'aquesta regulació semafòrica al projecte ha confegit una complexitat afegida a la tramitació, la qual cosa n'ha endarrerit l'inici de la primera fase.

La regidora d'Ensenyament, Anna Company, està convençuda que aquest projecte, a banda de donar seguretat als alumnes i a les seves famílies, també serà un instrument de millora urbana i de la qualitat de vida de Torroella de Montgrí ja que connectarà la part nord del poble amb el centre de la vila d'una manera còmode i segura per tots els veïns i veïnes. Company també en destaca la importància que tindrà per al foment de la mobilitat sostenible i la sensibilització ambiental, i el fet que permetrà afavorir l'autonomia dels nens i les nenes que puguin anar sols als centres escolars.