El galió Andalucía ha arribat al port de Palamós, on fan escala fins aquest diumenge dia 10 d’abril. Ahir va ser el primer dia que hi eren i els escolars ja van poder començar les visites gratuïtes al galió Andalucía, una rèplica dels vaixells espanyols dels segles XVI al XVII utilitzats en les expedicions marítimes de descoberta i de comerç interoceànic entre Espanya, Amèrica i Filipines, les anomenades “flotes d’Índies”.

Més de 800 alumnes de diversos cursos dels sis centres escolars de Palamós (Els Àngels, Vila-romà, La Vila, Vedruna, La Salle i l’Institut de Palamós) hauran visitat el galió entre ahir i avui. L’activitat pedagògica per l’alumnat ha estat organitzada per l’Ajuntament de Palamós i el Museu de la Pesca, amb l’objectiu de fomentar el patrimoni marítim entre els estudiants. Els alumnes participants en les visites coneixen l’interior d’aquest vaixell, així com les seves característiques més importants, que els expliquen els membres de la seva tripulació.

Aquest veler estar acompanyat pel pailebot Pascual Flores, construït l’any 1917 i dedicat al transport de mercaderies entre Espanya i Àfrica. Ambdós vaixells són també visitables pel públic general i el pailebot ho combina amb navegacions pel litoral del municipi sempre que es puguin organitzar grups de com a mínim 10 persones. La durada d’aquestes sortides serà aproximadament d’unes tres hores.