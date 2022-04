L'Ajuntament de Palamós tancarà a partir d'aquest dissabte l'accés dels vehicles a la zona de Cap Roig i la Pineda d'en Gori durant tota la Setmana Santa. En concret, la mesura estarà vigent fins el 18 d'abril, moment en què es tornaran a aixecar les restriccions. A partir de l'1 de juny s'aplicarà de manera ininterrompuda. El motiu, assenyala el consistori, és, d'una banda, millorar la seguretat per a vianants i ciclistes, però alhora també per ajudar a preservar l'espai natural. Aquesta restricció afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors.

En el cas del camí de cala Estreta aquesta mesura implica a tots els accessos a l'EIN Castell-Cap Roig i es fa en coordinació amb els ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell. Els vehicles que es desplacin a Castell podran estacionar ara a l'aparcament ubicat a la zona més propera a la platja i amb capacitat per uns 40 cotxes. Un cop aquest s'ompli els vehicles s'aparcaran en el pàrquing situat en la part superior de la plana i més proper a la carretera asfaltada que dona accés a Castell. De moment aquesta zona d'estacionament obrirà amb una capacitat aproximada de 200 places, i comptarà amb personal que coordinarà l'estacionament dels vehicles. El disseny modular d'aquest espai permetrà anar obrint zones d'estacionament a mesura que s'avanci cap a l'estiu i, per tant, s'incrementi l'afluència d'usuaris a Castell. D'aquesta manera es podrà augmentar les places d'estacionament fins a un màxim de 600 cotxes.