Una finca de 5,2 hectàrees de Sant Feliu de Guíxols s’havia convertit en l’amagatall perfecte d’uns traficants de marihuana. La policia va començar a sospitar que hi havia alguna cosa estranya en aquella masia amb piscina i pista de tenis.

A principis de febrer, la Policia Nacional que ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local va començar a investigar i va confirmar que hi havia algun cultiu de marihuana i quelcom més en aquella casa força aïllada. El 22 de març van fer l’operació i en arribar en aquest tèoric espai idíl·lic van trobar una plantació de marihuana interior funcionant a ple rendiment dividida en diverses estances de la gran finca. En total van intervenir 1.500 plantes que pesaven més de 215 quilos. El cultiu estava alimentat per llum punxada, un frau valorat en 50.000 euros. A banda del cultiu, van desmantellar un laboratori preparat i equipat per aconseguir collites exprés. Fruit de l’operació, van detenir quatre persones originàries d’Europa de l’Est. Dels quatre detinguts, el jutge va decretar l’ingrés a la presó del principal implicat, una persona que ja era reincident en aquest tipus delicte. De fet aquest home ja se l’havia detingut des de la Policia Nacional el 2019 per un altre cas similar, llavors per un cultiu de marihuana a Santa Cristina d’Aro.