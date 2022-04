El nou espai de Coworking la Bisbal, en funcionament des de finals del 2021, va ser l’escenari divendres al matí de la Jornada sobre Innovació Social i Sostenibilitat des del Món Local. Una inciativa que tenia com a objectiu «oferir una perspectiva local del món de la innovació social per tal de potenciar totes aquelles noves iniciatives que reverteixen de manera positiva en el territori, tant des del vessant social com des del vessant ambiental».

Una conferència del catedràtic de la Universitat de Girona, Quim Brugué, titulada «L’oportunitat d’impulsar la innovació social des del món local» va ser una de les parts centrals del programa de la jornada presentada pel diputat de Desenvolupament Sostenible de la Diputació de Girona, Joan Fàbrega, juntament amb l’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Enric Marquès. En la seva intervenció, Joan Fàbrega va destacar que «per assolir l’Agenda 2030 cal que les administracions públiques, el món de l’empresa, les entitats civils i la ciutadania treballin plegats». «Només si anem de la mà aconseguirem no deixar ningú enrere en la sostenibilitat i la innovació social», va afegir l’ encarregat de promocionar els Objectius de Desenvolupament Sostenible des de la Diputació de Girona. Al llarg de la jornada es van presentar moltes experiències relacionades amb la innovació social i la sostenibilitat i es va explicar la visió de projecte, la trajectòria, les motivacions i les experiències de sis iniciatives diferents. Hi van participar la Fundació Espigoladors, Can Xapes Espai Gastronòmic, la revista Niu, el Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament d’Arbúcies, Idària Cooperativa i Ceràmica Sampere. Posteriorment, també es va fer un debat dirigit entre els representants de les iniciatives i el públic assistent. Totes aquestes iniciatives havien estat seleccionades en funció de la seva activitat i el grau de compromís amb els temes centrals de la jornada.