La policia ha localitzat un xalet a Platja d'Aro on es feien «cultius exprés» de marihuana.

En el marc de l'operatiu conjunt de la Policia Nacional i la Policia Local van detenir el responsable d'una plantació de 400 plantes i en l'escorcoll de la casa van trobar un laboratori amb sofisticats aparells per aconseguir aquest tipus de cultius ràpids a través de l'anomenat sistema hidropònic. Aquest sistema de cultiu consisteix en el fet que les plantes es cultiven en una solució d'aigua rica en nutrients en lloc de terra. Amb la hidroponia, les plantes creixen més altes, més ràpid i amb més rendiment, cosa que beneficia als delinqüents.

La investigació es va iniciar a principis del mes de març després d'haver detectat a la comarca l'aparició de nous grups criminals procedents d'Europa de l'est que es dedicarien a aquest tipus de modalitat delictiva.

Frau elèctric: més de 100.000 euros

En una finca de grans dimensions de Platja d'Aro, els policies van observar un xalet on sospitaven que s'hi podrien elaborar aquest tipus de plantacions. Les sospites inicials van ser sostingudes per l'informe que van realitzar tècnics especialistes de l'empresa elèctrica que van constatar que la finca tenia la llum punxada hi havia un consum desmesurat. La companyia va elevar que el frau arribaria a més de 100.000 euros, segons informa el CNP.

L'autoritat judicial després d'examinar les proves presentades pels agents va concedir l'autorització d'entrada i registre a la finca on se situava el xalet.

En el marc de l'operació policial, els agents van registrar la finca i a dins hi van trobar una plantació hidropònica que comptava també amb multitud d'aparells d'aire condicionat ocults, focus, ventiladors i altres utensilis per a l'elaboració i cultiu exprés de cànnabis.

Els agents hi van comissar 400 plantes de cànnabis en estat avançat de creixement que pesaven 107 quilos. En l'operatiu, també van intervenir dues armes blanques.

Així mateix, van detenir el màxim responsable de la plantació, un ciutadà albanès de 27 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluids elèctrics i anàlegs. A més, van procedir a la incoació d'expedient d'expulsió d'Espanya per infracció a la L.O.EX 4/2000.

La investigació ha estat duta a terme per agents de la Policia Nacional de la Comissaria Local de Sant Feliu de Guíxols i de manera conjunta amb la Policia Local de Platja d'Aro.