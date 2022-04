Els establiments d’hostaleria del Baix Empordà -sobretot els costers- preveuen arribar aquest cap de setmana llarg, durant el pont de Setmana Santa, a xifres d’ocupació del voltant del 85%. Així ho va explicar ahir la presidenta del grup Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé, que assegurava que ara mateix els hotels, hostals, càmpings i altres allotjaments turístics de la comarca estan plens fins a la meitat del seu aforament màxim permès.

«La venda va dia a dia i molt a últim moment», va detallar Hallé, que confia en la possibilitat que, fins i tot, s’arribi a l’aforament complet de divendres a dilluns que són els dies forts. Un pronòstic que, si es compleix, recuperaria les xifres prepandèmiques.

El que no s’ha perdut és la tòncia «de reservar d’avui per demà». Hallé va admetre que «potser s’ha incrementat amb la pandèmia, però ve alemnys dels tres últims anys». La tendència la segueix «sobretot el turisme de proximitat», que prové de Catalunya i el sud de França.

Un dels factors clau que afavoriran aquestes xifres és la situació pandèmica actual -amb la retirada de mascaretes als interiors prevista pel pròxim 19 d’abril- i també el bon temps que s’espera aquesta dies amb la primavera ja ben entrada. «Durant els festius farà bo i això fa que la gent s’animi a venir», va afirmar la presidenta del grup Costa Brava Centre.

Tot i el bon pronòstic, Hallé no espera que es repeteixi el boom del 2021. «La Setmana Santa de l’any passat va ser molt bona, però amb conseqüències», va recordar. I és que després de les aglomeracions, els allotjaments van haver de tancar durant un mes i mig. «Crec que mai haviem tingut una ocupació tan alta per Setmana Santa com la que vam tenir el aquell moment». La presidenta va recordar també que la «sobre demanda» havia estat, alhora, «bastant complicada de gestionar».

El més buscat

Enguany, el més buscat són els «allotjaments petits i familiars»; una tendència que possiblement es derivi de les restriccions imposades per la pandèmia de la Covid-19 els dos últims anys, en què s’han hagut d’evitar aglomeracions i on tothom s’ha acostumat a espais més distesos i amb poca gent.

Econòmicament, el sector encara és inestable. FECASARM assegura que els allotjaments catalns facturaran aquests dies entre un 150 i un 200% més del que facturarien un cap de setmana normal del mes d’abril sense aquesta festivitat. «Ens anirà bé, però quatre dies no solucionaran els problemes que arrosseguem des de fa dos anys», va lamentar Hallé. La restauradora i presidenta de l’associació va considerar que el sector no ha rebut prou ajuda del Govern i que encara haurà de passar un temps abans no es recuperi.

Els que també esperen amb bon pronòstic aquest cap de setmana són els locals d’oci nocturn, que han estat totalment tancats les dues últimes Setmanes Santes, i els bars i restaurants, tancats el primer any amb servei de take away i el segon any oberts per franges fins les 17h i amb un 30% d’aforament, sense torn de sopar i amb confinament comarcal.